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عكس الشائع.. الرمان والشمندر ليسا من أفضل المصادر الغذائية للحديد

12/11/2023 2:46:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- إن الكمية الغذائية الموصى بتناولها من الحديد هي حوالي 10 ملغم يوميا، مع الأخذ في الاعتبار، أن الكثيرين يقترحون إدراج الشمندر والرمان في النظام الغذائي، بحكم أن لونهما أحمر، وبالتالي فإنهما يمكن أن يعالجا فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق زيادة الدم في الجسم، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.
لكن، كشفت خبيرة التغذية جوهي كابور، أن الشمندر والرمان ليسا أفضل مصادر غذائية للحديد، مشيرة إلى أن من المفاهيم الخاطئة الكبيرة أن الشمندر والرمان مصدران غنيان بالحديد. وقالت كابور: "يحتوي الشمندر على 0.76 ملغ فقط من الحديد لكل 100 غرام، بينما يحتوي الرمان على 0.31 ملغ فقط من الحديد لكل مائة غرام، مما يجعل هذين الطعامين مصدرين فقيرين للحديد".
ومن جانبه، قال الدكتور ديليب جود، كبير الأطباء الاستشاريين بمستشفيات ياشودا في حيدر أباد "إن هناك أطعمة تحتوي على ما لا يقل عن "3 أضعاف الحديد الموجود في الرمان و/أو الشمندر" أو أكثر".
مضادات أكسدة
وذكرت الدكتورة كابور أيضا، أن اللون الأحمر الغامق في الشمندر والرمان يرجع في الواقع إلى الأصباغ الطبيعية أو مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، وبالتالي، فإن اللون الأحمر الغامق يمكن أن يرشحهما في قائمة أفضل مصادر لمضادات الأكسدة، لكن لا علاقة له بمحتواه من الحديد.
ويتفق الدكتور جود، مع رأي الدكتورة كابور، موضحا أن الشمندر يحتوي على الكثير من فيتامين A، في معظم الأحيان أكثر من البدل اليومي الموصى به، مشيرا إلى "أن طبيعة فيتامين A القابلة للذوبان في الدهون يمكن أن تؤدي إلى تخزين فائض ثابت، مما قد يجعل من الصعب على الجسم التخلص منه. ويمكن أن تتسبب المستويات العالية من الشمندر انخفاضا في ضغط الدم وربما تسبب تفاعلات حساسية خفيفة. كما أن نسبة أكسالات الكالسيوم العالية في الشمندر يمكن أن تعيق امتصاص الكالسيوم، وتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وتسبب اضطراب في المعدة".
نوعان من الحديد
تحتوي العناصر الغذائية على نوعين من الحديد، هما:
- حديد الهيم: يوجد حديد الهيم في اللحوم والأسماك والدواجن. وبحسب ما ذكرته خبيرة التغذية بريرنا كالرا، إن الجسم يمتص 30 % من حديد الهيم بسهولة.
- الحديد غير الهيم: يتوافر حديد غير الهيم في الفواكه والخضراوات والمكسرات. ووفقا للدكتورة كالرا، فإنه "لا يتم امتصاص الحديد غير الهيم الموجود في الفواكه والخضراوات بالكامل".
وشرحت الدكتورة كالرا "أن الشمندر والرمان لا يساعدان على صنع الحديد، إنما يساعدان بالتأكيد على تكوين خلايا الدم الحمراء ولكن ببطء".
أفضل مصادر الحديد
تشمل بعض أفضل مصادر الحديد لحوم الأعضاء مثل الكبد وغيرها، حيث قال الدكتور جود "إن اللحوم مثل الدجاج ولحم الضأن والمحار وبلح البحر هي مصادر ممتازة للحديد الغذائي".
وفقا للدكتور جود، فإن البروكلي والفاصولياء الخضراء والخضراوات الورقية الداكنة، مثل الهندباء والكرنب والملفوف والسبانخ والخوخ والزبيب والمشمش والبيض والفاصولياء والمكسرات والبازيلاء والعدس والتوفو، كلها أطعمة غنية بالحديد. وأضاف الدكتور جود قائلًا إنها أطعمة "تحتوي على ما لا يقل عن 3 أضعاف الكمية الغذائية الموصى بها من الحديد مقارنة بالرمان/الشمندر، وبالتالي يوصى بها بشدة".
نصيحة مهمة
ينصح الخبراء عند تناول طعام غني بالحديد، أن يدمج معه عناصر غذائية غنية بفيتامين C، مثل الطماطم والحمضيات والفلفل الأحمر والأصفر، التي تساعد على امتصاص الحديد بطريقة أفضل.-(العربية نت)

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