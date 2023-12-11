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كيف يساهم اختبار الدم في تشخيص مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض؟

12/11/2023 2:46:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- يعد مرض باركنسون ثاني أكثر الاضطرابات العصبية انتشارا على مستوى العالم، حيث يؤثر على سبعة ملايين شخص، مع توقعات تشير إلى تضاعف محتمل للحالات بحلول العام 2040. ويتمثل التحدي الكبير في إجراء التجارب السريرية لتعديل المرض في تحديد الأفراد في المراحل الأولى من تطور المرض واستبعاد هؤلاء، مع أعراض مماثلة ولكن بظروف مختلفة.
يبدأ مرض باركنسون قبل أكثر من عقد من ظهور الأعراض سريريا، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عدم قدرة خلايا الدماغ على معالجة بروتين صغير يعرف باسم ألفا سينوكلين. يؤدي هذا الخلل إلى تكوين مجموعات غير طبيعية من ألفا سينوكلين والتي تضر الخلايا العصبية الحساسة، مما يؤدي إلى اضطراب الحركة المعروف والخرف في كثير من الأحيان.
بحلول وقت التشخيص، تكون معظم هذه الخلايا العصبية الحساسة قد أتلفت، وتوجد تجمعات ألفا سينوكلين في العديد من مناطق الدماغ. إن الطريقة التنبؤية لتحديد الاضطراب في مسارات ألفا سينوكلين قبل ظهور أعراض مرض باركنسون ستكون ذات قيمة لا تقدر بثمن، مما يساعد الأطباء على تحديد الأفراد الذين قد يستفيدون أكثر من العلاجات المقبلة المعدلة للمرض.
في جامعة أكسفورد (أكسفورد، المملكة المتحدة)، قام الباحثون بتطوير اختبار دم جديد، قادر على الكشف عن أمراض مرض باركنسون قبل ظهور أعراضه الأولية. يمهد هذا التقدم الطريق للتعرف المبكر إلى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، مما يسهل التطبيق الفوري للعلاجات الدقيقة التي تخضع حاليًا للتحقيق السريري. تسلط الدراسة الضوء على إمكانية قياس نوع فرعي محدد من الحويصلات خارج الخلية لتحديد التغيرات في ألفا سينوكلين لدى الأفراد المعرضين للإصابة بمرض باركنسون. الحويصلات خارج الخلية، وهي جسيمات نانوية تطلقها جميع أنواع الخلايا وتوجد في مختلف السوائل الحيوية بما في ذلك الدم، تنقل الإشارات الجزيئية بين الخلايا. وباستخدام اختبار مكرر قائم على الأجسام المضادة أنشأه فريق البحث، يعزل الاختبار الحويصلات خارج الخلية المشتقة من الخلايا العصبية من عينات الدم، ويقيس محتواها من ألفا سينوكلين.
في هذه الدراسة الرائدة، قام فريق البحث بفحص 365 فردًا معرضًا للخطر من أربع مجموعات سريرية، و282 فردًا من الأصحاء، و71 فردًا يعانون من مرض باركنسون الوراثي أو المتقطع. كشفت الدراسة، أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض باركنسون (أكثر من 80 % احتمال بناءً على معايير البحث)، أظهروا زيادة مضاعفة في ألفا سينوكلين داخل الحويصلات العصبية خارج الخلية. نجح الاختبار في التمييز بين هؤلاء الأفراد والضوابط الصحية ومنخفضة المخاطر. ويمكن التمييز بين الأفراد المعرضين للخطر الشديد والأفراد الأصحاء باحتمال 90 %. ويشير هذا إلى أن اختبار الدم، إلى جانب التقييم السريري المحدود، يمكن أن يقوم بفحص وتحديد الأفراد المعرضين للخطر بشكل فعال. يمكن للاختبار أيضًا تحديد الأفراد الذين لديهم أدلة على التنكس العصبي المكتشف عن طريق التصوير، أو الأمراض المكتشفة عن طريق فحص السائل الشوكي، ولكنهم لم يصابوا بعد باضطراب حركي أو خرف.
في مجموعة فرعية أصغر مكونة من 40 شخصًا أصيبوا في النهاية بمرض باركنسون والخرف المرتبط به، كان اختبار الدم إيجابيًا في أكثر من 80 % من الحالات، حتى سبع سنوات قبل التشخيص. أظهرت هذه المجموعة وجود علاقة بين ارتفاع مستويات ألفا سينوكلين في الدم في الحويصلات العصبية خارج الخلية، وانخفاض مستويات ألفا سينوكلين في السائل الشوكي، ومدة أطول قبل ظهور أعراض باركنسون الرئيسية. وهذا يعني أن الخلايا العصبية قد تحمي نفسها عن طريق تعبئة فائض ألفا سينوكلين في الحويصلات خارج الخلية، ثم إطلاقها في الدم. وبناءً على بحث سابق أجراه الفريق نفسه، تؤكد الدراسة الحالية أن هذا المؤشر الحيوي مرتفع لدى مرضى باركنسون ولكن ليس في الحالات الأخرى التي تظهر عليها أعراض تشبه أعراض باركنسون. وكان الباحثون حددوا في وقت سابق المسار الذي يستهدف ألفا سينوكلين للتحلل داخل الخلايا العصبية. قد يؤدي هذا المسار أيضًا إلى توجيه ألفا سينوكلين إلى خارج الخلايا في الحويصلات خارج الخلية، خاصة عندما يكون معدل دوران البروتين داخل الخلايا معرضًا للخطر في حالات مثل الشيخوخة ومرض باركنسون.
وقال البروفيسور جورج توفاريس: "تظهر دراساتنا بشكل جماعي كيف يمكن ترجمة التحقيقات الأساسية في بيولوجيا ألفا سينوكلين إلى علامة حيوية للتطبيق السريري، في هذه الحالة لتحديد وتقسيم خطر مرض باركنسون. إن اختبار الفحص الذي يمكن تنفيذه على نطاق واسع لتحديد عملية المرض مبكرًا أمر ضروري للتحريض في نهاية المطاف على العلاجات المستهدفة كما هو الحال حاليًا".

الصيدلي ابراهيم علي ابورمان/وزارة الصحة

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