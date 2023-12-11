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من وسط ركام غزة.. الجعفراوي يبث رسائل للعالم عن الإنسانية

12/11/2023 2:46:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






عمان- بعد هاشتاغ "يا وحدنا"، أطلق الناشط والصحفي الملقب بـ"صوت غزة" صالح الجعفراوي، قبل أيام، نشيد "وينك يا إنسانية"، يخاطب بكلماته الضمير الإنساني والعالمي ومنظومة حقوق الإنسان، مستنكرا الصمت الدولي والعالمي لما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية بحق المدنيين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
تبدأ حرب غزة شهرها الثالث من القتل والتدمير والتهجير القسري بحق أهلها، إلى جانب التنكيل بالشعب الفلسطيني في كل مكان على الأراضي الفلسطينية، يرافقه صمت عالمي وغياب لكلمة الحق واستمرار الاحتلال الصهيوني بممارسة أبشع أنواع الاعتداءات بحق المدنيين، ضاربا عرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية.
من قلب غزة ومن وسط الركام، يصدح الصوت الغزاوي الشجي الجعفراوي، متسائلا عن الإنسانية التي غابت عما يحدث في قطاع غزة الذي قطع عنه الماء والغذاء والدواء، وترك أهله لمستقبل مجهول تحفه القنابل والصواريخ.
متحديا القصف الصهيوني ورصاصات جيش الاحتلال الغاشم، ينقل الجعفراوي، كعادته، واقع ما يعيشه الغزيون جراء العدوان الغاشم والدمار الكبير الذي لحق في بيوتهم وشوارعهم ومدارسهم، مخاطبا الضمير العالمي والنخوة التي غيبها الخوف والصمت المطبق. ومن كلماتها "يا حسرة العين والدمع على جراحنا المنسية والعالم الي شاف وسمع حسوا بوجعنا شوية وينك يا إنسانية.. قوية يا غزة واطلعي من عز جرحك وارفعي شارة نصر راح ترجعي بزنودنا عمرانة... أبية يا غزة اسمعي يا عالية ما تخضعي إلا لربك معنا ولا ينسانا وينك يا إنسانية".
وعلق الجعفراوي على فيديو أنشودة "وينك يا إنسانية"، عبر حسابه، قائلا: "هذا العمل خرج من رحم المعاناة بأبسط الإمكانات، ليرى العالم بشاعة المشهد ولنوصل رسالتنا إلى كل العالم باللغة التي يفهمها الجميع. لغة الصوت والصورة والموسيقا".
ولاقت أنشودة "وينك يا إنسانية"، من كلمات مصطفى مطر وألحان محمد عليق، تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المستويين المحلي والعربي، وانتشر صداها على محيط واسع، خصوصا وأنها تشرح واقع الحال وترصد، من خلال الفيديو المصور، الدمار الكبير الذي يشل الحياة في قطاع غزة بأكمله، بل ويجعلها مستحيلة.
وما إن بدأ الجعفراوي بنشر نشيد "وينك يا إنسانية"، حتى تفاعل المؤثرون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي ورواده بمشاركتها عبر حساباتهم، ونشرها عبر أوسع نطاق، معتبرين ذلك قصة حية تشرح واقع الحال في قطاع غزة.
في حين اعتبر كثيرون هذه الكلمات الحزينة والقاسية في الوقت نفسه بمثابة درس يلقنه الغزيون للعالم أجمع، بصمودهم وعزيمتهم وكبريائهم وإصرارهم على حماية الأرض والعرض حتى لو غرقت أرض غزة بدماء شهدائها.
وأكثر ما أثار متابعي هذا النشيد، وصف الجعفراوي بحزن ما حصل لحارته المدمرة بكلمات حزينة وشجية، قائلا: "يا حارتي المدمرة.. يا دموع عيني المحجرة.. غزة بدماها معطرة حريتك مشروعي.. وينك يا إنسانية". وعرض الجعفراوي، من خلال مشاهد الفيديو المصورة الملتقطة منذ بداية العدوان الغاشم في غزة، لسقوط شهداء وناجين من تحت الركام وحسرة عائلات نزحت رغما عنها، وآخرين يبحثون بين الركام على ما بقي من المنازل بدموع ودماء وأوجاع، الحزن والحسرة وخيبة الأمل للمشاهد ومستمع الكلمات.
في حين يكرر في كل مرة مخاطبا غزة بالنهوض والاستمرار والبقاء صامدة، كما عهدها العالم شامخة في وجه العدو الصهيوني والمتصهينين المتخاذلين الذين خذلوا غزة وأهلها.
وكانت المدونة إيمان عسكر قد علقت على الأغنية، بالقول: "الدروس اللي تعلمها لنا لا نهاية لها. إيمان وصبر وقوة وإنسانية وفن أيضا. الله عليكم يا أهل غزة. ربنا يحفظكم وأغنيتك القادمة عن النصر إن شاء الله".
أما صانعة المحتوى أسماء لوتاه، فوجدت إلهاما في هذا العمل، قائلة: "لا أعلم كيف بأقل الإمكانيات تمكنتم من إنتاج هذا العمل الرائع! هذا يجعلني كصانعة محتوى أشل كل المعوقات اللي في ذهني والتي تجعلني أتباطأ في عملي".
وقال سامر الأشقر: "أصبحنا نستحي منكم ومن صمودكم ومن رجولتكم يا أعز الناس. ربي يهونها ويفرجها عليكم".
تصدر كليب "وينك يا إنسانية" الترند على "يوتيوب"، وتضمنت كلمات الكليب، نداء للعالم كي يغضب على دماء الأطفال والضحايا، ويدعو لغزة بالصمود حتى تتحقق الحرية.
وكان الناشط والصحفي صالح الجعفراوي تعرض للتهديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ووضعه في القائمة الحمراء للاغتيال نظرا لتوثيقه جرائم الاحتلال في غزة، وقد رد على تهديده له، قائلا "على ما يبدو أن الاحتلال موجوع جدا من فضحنا لحقيقة وجهه الدموي، أنا صحفي حر، والمفترض أن يحظى الصحفيون بحماية دولية، أحمل مسؤولية سلامتي للمجتمع الدولي، لن أتوقف عن النشر ولا عن فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.. وأفوض أمري إلى الله".

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