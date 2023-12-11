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الإضراب الشامل.. صوت عالمي لوقف العدوان الوحشي في غزة

12/11/2023 2:46:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- حالة من التفاعل العالمي مع الحرب الوحشية على قطاع غزة، حيث شهد العالم إطلاق المئات من الفعاليات المناهضة للحرب، كان آخرها أمس الاثنين، بإعلان إضراب شامل، شاركت فيه عدد من الدول، من بينها الأردن التي أبدت تفاعلا كبيرا في رسالة صمت عالمية لقادة الرأي لرفض جرائم الاحتلال والابادة الجماعية الحاصلة في "غزة" على أمل ان تكون تلك الخطوة مؤثرة.
عشرات الشعارات التي تم إطلاقها والدعوة من خلالها للإضراب، والرسالة يمكن التقاطها على ابواب المحال المغلقة، والتي تعمد اصحابها وضع بطاقات كُتب عليها "إضراب نصرة لأهلنا في غزة"، وبعض من العبارات التي تشيد بصمود الشعب الفلسطيني، والدعاء لهم بالفرج والقوة والنصر.
ومن خلال موجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكاتفت المحال التجارية والمؤسسات الاقتصادية، وحتى عدد كبير من المدارس الخاصة في المملكة تجاوبت مع الدعوة للإضراب، وبالفعل تم تطبيقه، وإصدار بيانات تعلل وتبين السبب من الإضراب والغاية منه، كنوع من التضامن وعمل إجراءات فعلية على أرض الواقع. ومن مختلف دول العالم توالت البيانات الداعمة والداعية للإضراب يوم أمس "الاثنين"، سواء في دول اوروبية، والولايات المتحدة، والدول العربية، وخرج العديد من المؤثرين في العالم لإنجاح الإضراب ليكون مؤثراً وقادراً على إحداث تغيير وإيصال الرسالة للقادة، بل وصل الأمر إلى إعلان بعض الدول رسمياً مشاركتها في الإضراب، ليتوازى الموقف الرسمي مع الشعبي.
وأشادت قوى المقاومة "بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل، والدعوة للمشاركة العالمية فيه"، كنوع من التعبير عن "حرب الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية بحق المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة"، وفق بيان المقاومة، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولاً إلى محاكمتهم كمجرمي حرب.
الدول الأوروبية، رغم تواضع المشاركة في الإضراب العالمي؛ أعلن جزء من مؤسساتها ومحالها التجارية المشاركة في الإضراب، على أمل ان يكون لشعبهم الرافض للحرب على غزة، موقف وتأثير على سياسة دولهم، وكما هو الحال في العديد من دول آسيا، وأفريقيا كذلك، بيد أنها في عدة دول عربية بدت معالم الإضراب واضحة جداً، في دلالة على التفاعل المجتمعي مع القضية الفلسطينية.
"الإضراب هو حق"، ولا يمكن لأحد منع أي شخص من الإضراب كوسيلة لإيصال رساله بالشعور بالظلم والأذى، حيث كان الإضراب تاريخيا وسيلة للتعبير "الصامت"، ليكون الآن أحد الطرق التي يتبعها "أحرار العالم" في تعبيرهم عن رفضهم لكل ما يقع من ظلم على غزة ومواطنيها، ومما ضاعف من "الغضب العالمي والذي يتم ترجمته بالإضراب"، حيث تحدث القائمون على الحملة، وهم ناشطون وجمعيات مناهضة لإسرائيل وداعمة لغزة، أن هدفهم من الإضراب "شلّ حركة الحياة في كل الدول بالتزامن مع إفشال الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة.
براءة الغلاييني، إعلامية من غزة، تعطل عملها منذ الحرب، ولكنها ومن خلال حسابها الشخص على الإنستغرام، تبث يومياً معاناة الشعب الغزي، وتلك التفاصيل الموجعة بين العائلات، وجهت رسالة إلى العالم من خلال مقطع فيديو تقول فيه "نحن متفائلون جداً بما قد يحدث بعد الإضراب، تقدروا تضغطوا على الحكومات وقفوا مصالحكم يوم فقط لأجلنا ونحن نتعلق بقشة لإزالة هذه الحرب عن شعبنا، ولا تستهينوا بكل شخص فيكم، على امل ان يتوقف شلال الدم لدينا ونتمنى ان يكون هناك أثر".
الأردن، والذي يعتبر الأقرب وجدانياً إلى فلسطين، كانت معالم الإضراب بادية على آلاف المحلات التجارية وفي مختلف المحافطات وعدة قطاعات، بل ان كثيرين تعمدوا إعلان مشاركتهم في الإضراب من خلال الإعلان مُسبقاً عبر حساباتهم في مواقع التواصل، الأمر الذي دفع الكثير من المحال إلى التفاعل مع بعضها بعضا والحث فيما بينهم على الإضراب، والذي أظهرته مختلف الصور والمقاطع التي تم بثها.
أحد المحال كتب القائمون عليه عبر حسابهم الخاص بالقول "نصرة لأهلنا في غزة ورفضا للعدوان الغاشم والجرائم الوحشية التي يتعرض لها اهلنا في غزة وسائر المدن الفلسطينية والاستباحة المستمرة للمسجد الاقصى من قبل المستوطنين، وكذلك انسجاما للدعوات العالمية للاضراب الشامل والمطالبة بوقف العدوان واطلاق النار على اهلنا في غزة نعلن الإضراب عن العمل اليوم الاثنين"، وهذه تُعد إحدى طرائق الدعوات الفردية. وبعكس ما يعتقده الكثيرون، الإضراب لا يشمل فقط المحال التجارية الكبرى او المدارس الخاصة التي شاركت في الإضراب، أو الشركات الخاصة، بل ان كثيرين حالوا أن يكونوا جزءا من هذه الحملة التفاعلية الحقوقية في العالم، ومثال على ذلك، أحد المطاعم الصغيرة في إحدى قرى السلط، أعلن مشاركته في الإضراب، وكتب مالكه على حساب المطعم عبر فيسبوك يقول "اقل ما نستطيع فعله، إغلاق مطعمنا وذلك أضعف الايمان، إضراب شامل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة يوم الاثنين، لأجل دمائهم المهدورة ليلاً نهاراً، يجب علينا أن نشارك بكل خطوة تسعى لرفع الظلم عن اهلنا في قطاع غزة". وعلى الرغم من ان كثيرين يعتقدون بأنها تظاهرة اقتصادية فقط، إلا أنها سلوك مجتمعي في ظل العالم المادي، الذي تتحكم به كبرى الدول الاقتصادية، ويؤكد خبير الاقتصاد المجتمعي حسام عايش أن الإضراب له شكل آخر كذلك، كأن يكون إضراباً تربوياً في المدارس والجامعات وتخصيص محاضرات تتعلق بالقضية الفلسطينية، بشكل توعوي ومعرفي، عن كيفية التضامن وتحويله إلى قيمة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، ومعرفية، ومناصرة فلسطين بالطريقة التي تؤثر في الرسالة التي نود إيصالها للعالم.
ومن وجهة نظره، يرى عايش أن الإضراب لو كان لبضع ساعات قليلة قد يكون افضل، كأن يجتمع المسؤولون في الشركات والمحال التجارية، واقتطاع جزء من الوقت للتحدث عن كيفية لعب دور اقتصادي أفضل للقضية، والذي من شأنه كذلك دعم المواقف السياسية من جانبٍ آخر.
ويعتقد عايش أن هناك اشكالا جديدة ومختلفة للإضراب كذلك، وغير تقليدية، خصوصاً أن كثيراً من الفعاليات الاقتصادية تشكو من أوضاع مالية صعبة إلى حد ما، ولذلك البعض قد يرى في هذا الإضراب مزيدا من التأثير الاقتصادي السلبي، ولكن الاساس هو إيصال رسالة إضافية يتضامن فيها العالم اتجاه هذا العدوان على غزة والذي تسانده دول وحكومات ومؤسسات اقتصادية خدمية وصناعية كبرى.
وفي هذا اليوم قد تكون الرسالة أن "العالم متحد في إنسانيته وربطه لكل المبررات غير الأخلاقية للاعتداء على غزة"، داعيا عايش دائماً للوسائل السلمية ضمن أدوات ذكية لمخاطبة العالم بصورة أفضل في هذه الأوقات والاستفادة منها لتجارب وأوقات أخرى".
هذا التفاعل الشعبي، العالمي، المجتمعي، والرسمي إلى حد ما، له كبير الاثر في القرارات أو التوجهات العالمية، حتى وإن كانت متواضعة نوعاً ما، ولكنها قد تكون خطوة أولى لفعاليات ودعوات أخرى أكثر فعالية في المستقبل، عدا عن التأثير السلوكي والتربوي في العقول لمختلف فئات المجتمع، كما يرى ذلك الاستشاري والخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة.
ووفق النوايسة فإن اي توجه ضد العدوان الصهيوني على غزة بمختلف الطرق السلمية، من شأنه ان يخلق توجها إيجابيا، خاصة في ظل تنوع تلك الخطوات التفاعلية، كنوع من التعبير عن الاحتجاج، وهي مرتبطة بالمقاطعة الاقتصادية التي حدثت وتم تطبيقها منذ بداية العدوان على غزة، واثبتت فعاليتها على الجهات الداعمة للكيان الصهيوني، ولمسنا الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتربوي في المجتمع.
ويبين النوايسة أن مختلف الأعمار لمست مدى قوتها في التأثير، حتى الأطفال منهم، وأنهم قادرون على ان يكونوا مؤثرين، وأصبح التفاعل مع أي إجراء هو "سلوك" وليس فقط موقف عابر، وحتى في المستقبل بإمكانهم أن يعبروا عن رفضهم لأي موقف عدائي في العالم، وهذه المشاركات هي جزء من التربية المجتمعية، وإعادة بناء السلوك في كيفية التعامل مع القضايا التي تعارض القيم الإنسانية، بطرق سلمية وحضارية.
إحدى المدارس الخاصة، التي شاركت في الإضراب، عززت مشاركتها من خلال بيان خاص تم إرساله لأهالي الطلبة بينت فيه أن المشاركة هي " دعم للصمود الجبّار لأهلنا في غزة وفي الضفة الغربية ودعم للمقاومة ولكل الجهود المبذولة لحماية الوطن واستجابة للدعوات العالمية للإضراب الشامل تنديداً بالموقف الأميركي الداعم للمحتلين لأرض فلسطين والإصرار بالاشتراك على إراقة دماء أطفالنا ونسائنا ورجالنا، واستخدامهم الفيتو لتعطيل قرار مجلس الأمن لوقف العدوان الصهيوني على غزة فقد تقرر التجاوب مع النداءات العالمية التي تحركت لنصرة شعبنا وتكون متفاعلة مع النشاط العالمي الجريء لمناصرة الشعب الفلسطيني".
ولا بد من إظهار الحقيقة للعالم، وفق النوايسة، وذلك من خلال فعاليات لافتة للنظر والاهتمام، كما هو الحال الآن في الإضراب الاقتصادي، كون القضية الفلسطينية قضية عادلة، خاصة وأن الإضراب ليس محليا أو أقليميا فقط، وأنما وصل مرحلة العالمية، مشبهاً هذه الخطوة بـ"كرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت"، والحديث المستمر عن القضية والفعاليات السلمية سوف تتزايد يوماً بعد يوم ولا يجب ان نتوقف عن الحديث والنشر والدعوات التفاعلية.
وقدم عايش اقتراحات تضامنية في مفهوم الإضراب يمكن للجانب التربوي والمجتمعي ان يقدمه للأفراد، وهي طرق مختلفة ولكنها مؤثرة في ذات الوقت، وان يكون لدينا تفكير نقدي، وتحسين الرسائل التي تخرج من المجتمع، وربطها بالتحديات التي تواجهنا، مشيراً إلى أنه تمنى ان يكون اليوم كذلك "يوم للتفكير خارج الصندوق"، على حد تعبيره، وكيف نتعلم احترام آرائنا ومواقفنا المختلفة، ونقنع من نختلف معه بقناعاتنا وقضيتنا.
لذلك، يؤكد عايش أن الإضراب بحد ذاته "البقاء في المنزل" ليس هدف هذه الفكرة من الإضراب، وبالذات عندما نتحدث عن الطلاب، بل يجب ان نحوله ليوم تفاعلي حواري، وتنمية وتطوير مهارات ومعارف جديدة لدى الطلاب، كونهم الأكثر انتباهاً للتعامل معها.
قد يكون الإضراب اليوم سبباً في كسب تأييد جموع جديدة، وخاصة في الدول الغربية، عندما تلتفت الشعوب إلى الهدف من الإضراب العالمي، كما يرى النوايسة، وقد تكون بالفعل طريقة في تغيير وجهات النظر ورسالة معبرة جداً.


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