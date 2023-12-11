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الأمن يدعو للابتعاد عن الأودية والسيول والقيادة بحذر

12/11/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عنها خلال الأحوال الجوية السائدة نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

وأكدت المديرية ضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

وتهيب المديرية بسائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية حال تشكل الغبار الكثيف وتساقط الأمطار لتجنب خطر انزلاق المركبات أو تدني مدى الرؤيه الأفقية، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة .

وتشدد مديرية الأمن العام على ضرورة تثبيت الاجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة.

ودعت مديرية الأمن العام إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.

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