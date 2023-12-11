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المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 1 يجري عملية جراحية نوعية

12/11/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 1 أمس الأحد، بإجراء عملية جراحية نوعية لمريضة تبلغ من العمر (22) عاماً.

وقال قائد المستشفى: "إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيي عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى من أجل مداواة المرضى من الأهل في فلسطين ورسم الابتسامة على وجوههم".

وأوضح أخصائي أول جراحة التجميل أن المريضة تعاني منذ عامين من تشوه شديد ومحدودية في حركة أصابع اليد، وقام الفريق الطبي بإجراء عملية تحرير انقباض جلدي إثر حرق قديم باستخدام رقعة جلدية من البطن.

وعبر ذوو المريضة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني لإجرائهم العملية، بعد معاناتها التي استمرت لفترة طويلة، وما يقدمه المستشفى من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع المحلي في نابلس في ظل الظروف الراهنة.


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