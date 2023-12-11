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قرارات مجلس أمانة عمان ليوم الاثنين

12/11/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس أمانة عمان، في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إعفاء الشركات العاملة في بورصة الزهور التابعة لسوق عمان المركزي والواقعة في مجمع رغدان السياحي من بدل الاستغلال للمحلات المستغلة من قبلها في البورصة مع إعفاء الشركات كذلك مدار البحث من أثمان استهلاك الكهرباء والماء.

كما وافق المجلس على إعفاء الكميات التي تم توريدها إلى معرض الأزهار ونباتات الزينة الأردني الأول من الرسوم المفروضة عليها بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية.

وصادق المجلس على إطلاق مسابقة تصميم مفتاح مدينة عمان بهدف أن يكون أكثر اتساقا مع التطور في مجالات الحياة والفنون البصرية، واستعدادا للتحضيرات الخاصة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، وبمناسبة يوم المدينة 2024.

وارتأت الأمانة تغيير شكل مفتاح عمان الذي تم تصميمه عام 1965 ويعتبر الهدية الرسمية التي تحمل رمزية الترحيب ويقدمها أمين عمان باسم أهالي المدينة لملوك ورؤساء الدول الذين يزورون المملكة الأردنية الهاشمية، وستقوم الأمانة اعتبارا من 14 - 30 كانون الأول/ ديسمبر الحالي بالإعلان عن المسابقة من تعليمات وشروط ومواصفات التصميم والتقديم للمسابقة.

وأقر المجلس توقيع اتفاقية مع مركز تطوير الأعمال للتعاون المشترك في تقديم خدمات تساعد الشباب الأردني والمرأة للوصول إلى فرص في سوق العمل وبناء القدرات وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا بهدف بناء قاعدة معرفية ونظام متكامل للمعلومات التكنولوجية، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني لتنفيذ برامج وأنشطة لرفع قدرات العاملين والفئات المستهدفة من برامج المعهد القضائي وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق من خلال الندوات والفعاليات والورش والدورات التدريبية والأنشطة المشتركة.

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