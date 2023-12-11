الأشغال: جهل بعض البلديات بنطاق الاختصاص لا يعفيها من مسؤولياتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوضح الناطق الإعلامي
في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن نطاق اختصاص الوزارة بتنفيذ
وصيانة الطرق حددتها مواد قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 ونظام الطرق النافذة رقم
82 لعام 2001 والتي حصرت مسؤوليتها بالطرق النافذة والطرق الزراعية التي تقع خارج
حدود البلديات.
وبين المحارمة أن حدود
البلديات لا تقتصر على الحدود التنظيمية، حيث تقع بعض المناطق داخل حدود البلديات
لكنها خارج الحدود التنظيمية، إذ تقع الطرق القروية والزراعية الواقعة داخل حدود
البلدية في نطاق اختصاصها سواء كانت داخل التنظيم أو خارجه.
ولفت إلى قرار مجلس
الوزراء رقم 2593 تاريخ 20 حزيران 2021 الذي سمح للبلديات بتعبيد الطرق الواقعة
خارج التنظيم والتي تقل سعتها عن 20 مترا، حيث حدد ديوان تفسير القوانين صلاحية
وزارة الأشغال بالطرق التي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية إضافة إلى
الطرق النافذة داخل حدود البلديات وتشمل الطرق التي لا يقل حرمها عن 20 مترا.
وقال المحارمة إن
الطريق يعد نافذا إذا كان يربط بين بلديتين أو كان طريقا دوليا ويحدد باعتماد من
وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على تنسيب لجنة الطرق النافذة، فيما تكون
البلدية مسؤولة عن تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق ضمن حدودها.
وشدد على أن جهل وعدم
معرفة بعض البلديات بمواد قانون الطرق ونظام الطرق النافذة وبالقرارات الصادرة عن
مجلس الوزراء والمستندة إلى الاستشارات القانونية اللازمة لا يعفي تلك البلديات من
تنفيذ الأعمال في مجال اختصاصها.
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