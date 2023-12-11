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مشعل الملحم يكتب: حقيقة هتلر

12/11/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رواية الغرب لأحداث الشرق الأوسط جعلتني اشك في رواياتهم عن الحرب العالمية الثانية وقصتهم عن الحرب العالمية الأولى وكل الحروب التي خاضوها.. وكل المعارك التي انتصروا فيها، فهل كان هتلر مجرماً حقاً كما يصورون؟ هل كان الهنود الحمر متخلفين كما يزعمون ؟ هل كان شعوب استراليا الاصليين متوحشين كما يدعون؟

انني اشك في كل ما دونوه عبر التاريخ فهم يزورون الحاضر ونحن عليه شهود عيان فماذا عن الماضي ونحن منه غائبين، يحرفون المشهد ونحن نراه، يغيرون الوقائع ونحن نعيشها فكيف نأتمنهم على نقل الماضي.

ان التاريخ مكتبة عبث بها الأقوى وقبل بها الأضعف ،انه روايه صاغها المنتصر وروج لها المنهزم. وستظل هذة الرواية تمجد الأقوى وتسيء للأضعف طالما القلم بيد المنتصر والحبر حبره والدفتر دفتره. فالتاريخ يصنعه من قبض على القلم.

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