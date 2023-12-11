مشعل الملحم يكتب: حقيقة هتلر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رواية الغرب لأحداث الشرق الأوسط جعلتني اشك في رواياتهم عن الحرب العالمية الثانية وقصتهم عن الحرب العالمية الأولى وكل الحروب التي خاضوها.. وكل المعارك التي انتصروا فيها، فهل كان هتلر مجرماً حقاً كما يصورون؟ هل كان الهنود الحمر متخلفين كما يزعمون ؟ هل كان شعوب استراليا الاصليين متوحشين كما يدعون؟
انني اشك في كل ما دونوه عبر التاريخ فهم يزورون الحاضر ونحن عليه شهود عيان فماذا عن الماضي ونحن منه غائبين، يحرفون المشهد ونحن نراه، يغيرون الوقائع ونحن نعيشها فكيف نأتمنهم على نقل الماضي.
ان التاريخ مكتبة عبث بها الأقوى وقبل بها الأضعف ،انه روايه صاغها المنتصر وروج لها المنهزم. وستظل هذة الرواية تمجد الأقوى وتسيء للأضعف طالما القلم بيد المنتصر والحبر حبره والدفتر دفتره. فالتاريخ يصنعه من قبض على القلم.
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