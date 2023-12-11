Tuesday, 12 December 2023 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحفيين تطالب بملاحقة الاحتلال الذي نفذ تهديده بالانتقام من مراسل الجزيرة باغتيال والده

12/11/2023 2:45:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




رام الله - طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين توثيق جريمة اغتيال والد مراسل قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة الصحفي أنس الشريف واضافتها الى سجل المجازر والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال بغرض تضمينها ملف الجرائم المعد للتقديم أمام محكمة الجنايات الدولية .
ففي بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة جاء فيه ان اللجنة رصدت ووثقت التهديد الذي تعرض له الصحفي الشريف بتاريخ 22/11/2023 حين تلقى اتصالات هاتفية ورسائل عبر خاصية الواتس اب من قبل ضباط الاحتلال تتوعده بالقتل والتصفية ان لم يتوقف عن عمله الصحفي بنقل الاخبار والتقارير حول مجريات الأحداث في شمال القطاع .
واظهرت اليوم مشاهد مصورة للزميل الشريف وهو يودع والده ويدفنه في شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعد ان استشهد نتيجة تعرض منزله الى قصف بصواريخ الطائرات الاسرائيلية.
ونوه البيان ان هذه الواقعة ليست الأولى للعاملين في طاقم قناة الجزيرة خلال هذا العدوان حيث سبق واستهدف منزل مراسل قناة الجزيرة الصحفي مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على منزله في مخيم جباليا بتاريخ 6/12/2023 استشهد على أثره 22 فردا من عائلته من بينهم والداه وعدد من أشقائه وأطفالهم .
وبتاريخ 31/10/2023 استُشهد 19 فردا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة المهندس محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا ومن بينهم والده واثنتان من أخواته.
وبتاريخ 25/10/2023 استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ منزل في النصيرات وسط قطاع غزة تسكنه عائلة مراسل الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح راح ضحيته عدد من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته .
وعقب رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام ان هنالك رصد وتوثيق للعشرات من الجرائم بحق الصحفيين وتحديدا استهداف منازلهم مما ادى الى استشهاد مئات من عائلات الصحفيين كثمن انتقامي من حكومة الارهاب الاسرائيلي لعمل الصحفيين المهني الذي نجح بدحض ما اعتادت عليه اسرائيل من كذب وتزييف وقلب للحقائق .
واختتم اللحام ان كل هذه البيانات والوثائق تقدم للاتحاد الدولي للصحفيين واللجان الحقوقية المختصة بالمتابعة مع التصميم على عدم افلات الاحتلال من العقاب وصولا لمشاهدة ضباط وساسة الاحتلال في قفص الإتهام بالمحاكم الدولية .

MENAFN11122023000072011014ID1107573951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث