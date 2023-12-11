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الضمان تتابع شمول عمال مياومة اليرموك بأحكام القانون

12/11/2023 2:45:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنها تتابع باهتمام شمول عمَّال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك، بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس إن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد، زاروا المنشأة عدة مرات منذ عدة أشهر، فكانت أول زيارة في 26 آذار (مارس) الماضي، واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة، والمعنيين فيها، وطلبوا كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة، وأرسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن بين الحقوق والالتزامات، مبينة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطرة على المجتمع والأفراد، وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق.
كما تؤدي إلى زيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.-(بترا)

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