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الخصاونة: الحرب على غزة تشكّل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية

12/11/2023 2:45:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في جلسة خاصَّة ضمن منتدى الدَّوحة للحديث حول تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة.
واكد رئيس الوزراء خلال الجلسة التي حاوره فيها الاعلامي علي أصلان ان الحرب على غزة تشكِل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية مؤكداً أن هذه الحرب الكارثية على غزة تأتي في ذات الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وقال الخصاونة ان مبررات هذه الحرب لا تستدعي كل هذه الخسائر الكارثية في الارواح بعد ان تجاوزت اعداد ضحايا العدوان على غزة 18 ألف شهيد 65% منهم من النساء والأطفال ونحو 50 الف جريح .
واكد ان المجتمع الدولي مطالب اليوم العمل وبشكل عاجل على وقف فوري لاطلاق النار لافتا الى انه اذا استمرت آلة الحرب فقد نشهد توسعا لاعمال القتال في المنطقة مضيفا "هذه الحرب الرابعة التي تقوم بها اسرائيل على غزة وهي تقوم بنفس العمل وتنتظر نتائج مختلفة " .
وردا على سؤال حول التهجير القسري اكد رئيس الوزراء ان هذا يشكل مخالفة مادية صريحة لمعاهدة السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل التي تحظر التهجير القسري للسكان وبخلاف ذلك يكون هذا خرق واضح للمعاهدة مضيفا نحن احترمنا على الدوام تعهداتنا ونطلب من الجانب الآخر احترامها .
وقال الخصاونة نحن قلقون من ان الاحداث الجارية في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية توجد ظروفاً تفرض على الناس التهجير خارج الحدود واجبارهم على الرحيل .
واكد رئيس الوزراء ان موقف الأردن ومصر واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين.
كما أكد أننا على نفس الخط مع المجتمع الدولي وموقف الإدارة الأميركية التي تؤكد منع التهجير الجماعي واحتلال غزة وزيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية أو التعرُّض للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي تقع في إطار الوصاية الهاشمية والتي لا يمكن التساهل بشأنها مطلقاً.
وشدد الخصاونة على أن المنطقة لن تنعم بالامن والاستقرار دون إيجاد حلّ عادل وشامل يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وفق قرارات الشرعيَّة الدوليَّة وفي إطار حل الدولتين الذي يضمن لدول المنطقة وشعوبها العيش بأمن وسلام بما فيها إسرائيل.
واشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثَّاني لطالما حذر من أنَّ عدم إيجاد الحلّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة سيؤدِّي إلى استمرار دوَّامة العنف مضيفا ان ما نشهده في غزة اليوم هو نتاج لعدم التجاوب مع آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها اقامة دولته المستقلة .
وأضاف إذا تم الاستمرار بتجاهل جوهر القضية والصراع في المنطقة فإن معاهدات السلام الأردنية والمصرية واتفاق أوسلو ستبقى محدودة في مقدرتها على التطبيق وستعرض ما تم تحقيقه من تقدم بسيط في السلام إلى الخطر .
ولفت رئيس الوزراء إلى أننا شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام مؤكداً ضرورة إيجاد نهج جديد وفي إطار زمني محدد يقود إلى سلام حقيقي يكفل ليس فقط الجانب الأمني، وإنما تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وإيجاد حلول للتحديات البيئية والمائية والطاقة المتجددة وغيرها.
وبشأن علاقة الأردن مع الولايات المتحدة أكد الخصاونة أنها علاقة استراتيجية وتاريخية مؤكداً أن طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تتيح لنا إجراء مباحثات صريحة حول العديد من القضايا وقد تكون لدينا اختلافات في وجهات النظر خصوصاً ما يتعلق بالحصانة الممنوحة لإسرائيل من عدم تطبيق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي والتي يجب أن تنتهي.
وأكد أننا بدأنا نلمس تغيراً في بعض المواقف منها رفض التهجير واحتلال غزة ونأمل أن تلعب الولايات المتحدة دورا أكبر في انهاء هذا الصراع والتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي أصبح ضرورة في ضوء زيادة معاناة المدنيين والأطفال.
ولفت إلى أن اسرائيل استهدفت منشآت محمية بموجب القانون الدولي مثل المستشفيات والمؤسسات التابعة للأونروا مشيراً إلى ما تحدث به الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الأمم المتحدة فقدت أرواح عاملين لديها في غزة أكثر من أي مكان في العالم.
ورداً على سؤال قال الخصاونة نسمع دوماً إدانة قوية لكل الخروقات ضد القانون الدولي في أي منطقة في العالم مؤكداً ان قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا وأن حياة الفلسطينيين ليست أقل أهمية من حياة أي شعب آخر.
ولفت الى ان الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية بعد ايام قليلة من الحرب قد أدان استهداف المدنيين من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .
وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الأردن ورغم انه دولة صغيرة الا انه يمتلك سلطة اخلاقية وسمعة طيبة ومصداقية يحظى بها جلالة الملك عبدالله الثاني لدى دول العالم قادرة على التغيير في مسارات الاحداث وان الاردن مستمر في جهوده لوقف اطلاق النار وضمان عدم تجزئة تطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والتأكيد دوما بأن السلام هو الحل الذي يؤسس للازدهار المطلوب في المنطقة والمساهمة في الأمن والسلام العالمي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد شارك في اليوم الثَّاني من أعمال منتدى الدَّوحة في جلستين نقاشيَّتين ركَّزتا على الحرب على قطاع غزَّة وتداعياتها، ترأَّس إحداهما رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجيَّة دولة قطر الشَّيخ محمَّد بن عبدالرَّحمن آل ثاني.
وأكَّد الخصاونة خلال الجلستين على موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل واسع ومستدام، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانيَّة النَّاجمة عن هذا العدوان.
كما أكَّد الخصاونة على موقف الأردن الثَّابت والرَّاسخ بقيادة جلالة الملك بأنَّ السَّبيل الوحيد لتحقيق السَّلام الشَّامل والاستقرار في المنطقة هو تجسيد حلّ الدَّولتين من خلال إيجاد أفق سياسي عبر مفاوضات جادَّة وأُطُر زمنيَّة محدَّدة، تضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدش الشَّرقيَّة.
وجدَّد رئيس الوزراء التَّأكيد على رفض الأردن للتَّهجير أو إيجاد ظروف أو بيئة تؤدِّي إلى تهجير الأشقَّاء الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة.
كما أعرب عن رفض الأردن وإدانته للاعتداءات المتكرِّرة من المستوطنين الإسرائيليين على الأشقَّاء الفلسطينيين في الضفَّة الغربيَّة، ولأيِّ انتهاكات وإجراءات أُحاديَّة الجانب تُمارس سلطات الاحتلال هناك.
وقال الخصاونة: "للأسف لقد شهدنا عمليَّات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام" وقد آن الأوان لتحقيق السَّلام العادل والشَّامل من خلال حلِّ الدَّولتين وفق قرارات الشَّرعيَّة الدَّوليَّة، بما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها كافَّة.
--(بترا)

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