إعلام بريطاني: نجاح إسرائيل مستبعد في غزة.. أمامها أسابيع فقط لإنهاء مهمتها

ذكرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أنه لم يتبقَّ لـ"إسرائيل" سوى بضعة أسابيع فقط لإنهاء مهمتها في غزة، قبل أن تسحب الولايات المتحدة دعمها للهجوم.



وأوردت المجلة أنّ "9 أسابيع مرّت منذ أن بدأت إسرائيل قصف قطاع غزة وستة أسابيع منذ أن أرسلت قوات برية، ويبدو الأمر على نحوٍ متزايد كما لو أنّ أمام القوات الإسرائيلية أسابيع فقط لإنهاء المهمة قبل أن تسحب واشنطن، الحليف الحيوي لإسرائيل، دعمها للهجوم".



وأشارت إلى أنّ "النجاح يبدو غير محتمل"، لافتةً إلى أنّ "إسرائيل تكثف عملياتها، وقد نشرت فرقة كاملة محمولة جواً من الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس الجنوبية وحولها، ولا تزال ثلاث فرق مدرعة تعمل في القطاع الشمالي في مدينة غزة المدمرة".



وبحسب ما تابعت المجلة، تحاول "إسرائيل" خلق الانطباع بأنّ "المقاومة تنهار" وأنها "تسيطر على أراض واسعة"، موضحةً أنّ هذه ليست بعد "صورة النصر، الصورة التي تؤكد الانتصار النهائي، التي يطالب بها المواطنون الإسرائيليون من قادتهم".



ولفتت إلى أنّ "جنرالات إسرائيليين قالوا منذ بداية الحرب إنّ الأمر سيستغرق شهوراً من العمليات المضنية"، مضيفةً أنه "بعد مرور أكثر من شهرين، ما زالوا يتوقعون شهوراً طويلة، لكن قد لا يكون لديهم الوقت".



وبيّنت المجلة أنّ "عدد القتلى المدنيين استنزف بالفعل الدعم الدولي للهجوم الإسرائيلي"، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة، حليفة "إسرائيل التي لا غنى عنها، تتذبذب الآن". حد قولها.



ووفق ما ذكرت، تنفي الحكومتان الأميركية والإسرائيلية علناً أنّ إدارة بايدن قد حددت أي نوع من موعد نهائي للإسرائيليين لإنهاء الهجوم. لكن عدة مصادر أكدت أنه خلال زيارته الأخيرة لـ"إسرائيل"، أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإسرائيليين أنه سيتعين عليهم إنهاء الأمور بحلول العام الجديد.



واعتبرت أنه إذا طالبت واشنطن بإنهاء القتال في وقتٍ مبكر من العام الجديد، قد ينتهي القصف الإسرائيلي لغزة، لكن من المرجح أن يواصل "الجيش" الإسرائيلي حملة أقل كثافة بالاعتماد على قوات برية متحركة.



وفي هذا السيناريو، ستواصل حماس السيطرة على أجزاء من غزة، وبذلك تكون "إسرائيل" قد فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في "القضاء على حماس"، وفق المجلة.



يُشار إلى أنه قبل أيام، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم عدم وجود خلاف مع الولايات المتحدة بخصوص "القضاء على حركة حماس"، مشددين على أنّ "الأميركيين لا يقولون أوقفوا الحرب، ولا تقاتلوا بعد الآن".



وقبل ذلك، تحدّثت صحيفة "بوليتيكو"، عن أسباب عديدة تجعل الولايات المتحدة "غير راغبة في دفع إسرائيل إلى قبول وقف إطلاق النار في غزة"، بما في ذلك الرغبة المشتركة في "تدمير حركة حماس".



وأشارت "بوليتيكو" إلى أنّ "ما لا يُقال علناً هو إنّ "تدمير – أو على الأقل إضعاف حماس – هو في مصلحة الولايات المتحدة، في مستويات متعددة". الميادين