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3 دول تدعو لفرض عقوبات على حماس وداعميها

12/11/2023 2:45:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وداعميها.

يشار إلى أنه في اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصلت جثث 40 شهيدا على الأقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح منذ مساء أمس الأحد جراء القصف الإسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من القطاع. كما استشهد وأصيب العشرات في قصف لمخيمي جباليا والمغازي شمالا وخان يونس جنوبا.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، وحاصرت بناية سكنية في حي الطيرة، وصادرت مركبة قبل أن تنسحب من المكان.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن أكثر من 30 آلية عسكرية داهمت بلدة بيتونيا (غربي رام الله) واقتحمت مدرسة ومنازل عدة، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر وضابط بالاستخبارات العسكرية، قبل أن تنسحب من البلدة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 عسكريين بينهم 3 ضباط- خلال الساعات الماضية- ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 107.

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