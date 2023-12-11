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الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

12/11/2023 2:45:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 30 فلسطينيا منذ أمس الأحد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الأحد اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق. (الجزيرة نت)

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