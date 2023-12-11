الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة
التاريخ
12/11/2023 2:45:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نادي الأسير
الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 30 فلسطينيا منذ أمس الأحد.
وتواصل قوات الاحتلال
الإسرائيلي منذ مساء الأحد اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، كما شنت
حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق. (الجزيرة نت)
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