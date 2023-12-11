ألماني يُمزق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقدم شاب ألماني على تمزيق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين في وسط العاصمة برلين، احتجاجا على موقف بلاده تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يقول خلال المسيرة:“هذا جواز سفري أحمله بيدي، اليوم أشعر بالخجل لكوني ألمانياً، وقد قررت احتجاجا على الظلم الذي تتعرض له فلسطين أن أمزق هذا الجواز تماما كما يمزق الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وشعبها”.
ومزق الشاب جواز سفره وهو يردد“فلسطين حرة”.
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