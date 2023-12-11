ألماني يُمزق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين (فيديو)

أقدم شاب ألماني على تمزيق جواز سفره أثناء مظاهرة داعمة لفلسطين في وسط العاصمة برلين، احتجاجا على موقف بلاده تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.



وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يقول خلال المسيرة:“هذا جواز سفري أحمله بيدي، اليوم أشعر بالخجل لكوني ألمانياً، وقد قررت احتجاجا على الظلم الذي تتعرض له فلسطين أن أمزق هذا الجواز تماما كما يمزق الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وشعبها”.



ومزق الشاب جواز سفره وهو يردد“فلسطين حرة”.