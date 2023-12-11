محكوم بثلاثة مؤبدات و49 سنة.. من هو“محمود عيسى” الذي يعتبره الاحتلال أحد أخطر سجنائه؟

إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تجاوز حاجز الشهرين منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ظهر في الواجهة العديد من الشخصيات الفلسطينية التي سجنها الاحتلال الإسرائيلي وحكم عليها بسنوات عدة كما يرفض الإفراج عنهم في أي حملة لتبادل الأسرى.



من بين هؤلاء الأسرى نجد محمود عيسى الملقب بأبو البراء وهو أحد القيادات في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذي حكمت عليهم المحاكم الإسرائيلية بالعديد من المؤبدات وسنوات داخل السجن.



من هو محمود عيسى؟

ولد محمود عيسى في مدينة عناتا التابعة للقدس في 21 مايو/أيار 1968، تاريخه امتدت جذوره في أزقة القدس وضواحيها، حيث نشأ وترعرع. انطلقت رحلته العلمية في جامعة القدس، حيث التحق بكلية الشريعة وأصول الدين، إلا أن شغفه بالعمل العسكري مع كتائب القسام جعله يتخلّى عن مقاعد الدراسة. لم يكتفِ بذلك، بل أتم دراسته في مجال مختبرات الطب، مكرساً نفسه لتوسيع آفاقه.



اندمج في صفوف الكتلة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة حماس، وأسهم بفعالية في نضالاتها. كما تعدى حدود الحياة الأكاديمية ليخوض غمار العمل الصحفي؛ حيث تولى إدارة مكتب جريدة "صوت الحق والحرية" التي كانت ترنو صداها من أم الفحم.

انقسمت حياته بين البحث عن الحقيقة والمشاركة الفعّالة في ميدان النضال؛ ما جعله جزءاً من حكاية فلسطين المتجذّرة والمتجدّدة في كل زمان ومكان.



في شوارع القدس وضواحيها، نشأ وترعرع الأسير الفلسطيني محمود موسى عيسى، الملقب بـ "أبو البراء". يروي ملفه النضالي حكاية الشاب الذي تحول إلى قائد ميداني قسامي، حاملاً على كتفيه عبء تحرير الأسرى الفلسطينيين.



قبل اعتقاله، كان أبو البراء قائداً في القسام؛ حيث أسس أول فرقة خاصة تحت اسم "الوحدة الخاصة 101". تكفلت هذه الوحدة بتنفيذ مهمة صعبة: تحرير الأسرى عبر اعتقال جنود صهاينة ومن ثم مقايضتهم بأسرى فلسطينيين.



محمود عيسى وعملية الوفاء

تثير القضية الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي قصصاً مأساوية لرجال ونساء تم اعتقالهم في سياق مشاركتهم في عمليات المقاومة. أحد هؤلاء هو محمود عيسى، المتهم بالمشاركة في إحدى أبرز عمليات المقاومة، حيث اختطفت كتائب القسام الرقيب أوّل نسيم توليدانو قرب مدينة اللد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1992.



خلال تلك الفترة، طالبت حركة حماس بإطلاق سراح الشيخ "أحمد ياسين " -مؤسس حركة حماس- مقابل إطلاق سراح الرقيب أوّل نسيم توليدانو، إلا أن الاحتلال رفض العرض، ثم قتل توليدانو؛ مما دفع دولة الاحتلال إلى شن حملة شرسة ضد حماس.



في ظل هذا السياق الصعب، تم نفي 415 قائداً من حماس إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني، واعتقال الآلاف من أفرادها في الضفة الغربية وقطاع غزة. من بينهم محمود عيسى، الذي كان يبلغ آنذاك 25 عاماً، اعتُقِل في منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس في 3 يونيو/حزيران 1993.

استمرت رحلة النضال والتحدي حتى اعتقاله وسجنه لمدة 3 مؤبدات و49 سنة. على الرغم من الظروف القاسية، ظل أبو البراء صامداً، يمضي أكثر من 12 سنة في العزل الانفرادي فيما حرم من حق الزيارة لثماني سنوات.



الكفاح في السجون الإسرائيلية

يصف الاحتلال الإسرائيلي محمود عيسى بأحد أخطر الأسرى لديه؛ إذ خاض مع خليته معارك عنيفة ضد الاحتلال، أسفرت عن مقتل واعتقال عدة ضباط وجنود إسرائيليين. تحت وطأة الضغوط الشديدة وقرار السجن الأبدي، وجد نفسه محمود يتخذ مسارات غير معتادة للهروب من قيود السجن.



برغم محاولاته مع رفاقه للهروب من سجن عسقلان، الذي كان يشتهر بقسوة محققيه، اكتشفت سلطات الاحتلال النفق الذي كانوا يحفرونه للفرار، وأدركوا أنهم في طريقهم للحرية. تم تمديد فترة سجنهم، وتم نقلهم إلى العزل الانفرادي.



يتم نقل محمود بشكل دوري كل ستة أشهر بين سجون مختلفة، بهدف عدم استقراره وزيادة العبء على عزيمته. عاش في سجن الرملة، وقبل ذلك في عزل هشارون لمدة شهرين، وكان له تجارب في سجون أخرى مثل عسقلان وبئر السبع ونفحة.



في فبراير/شباط 2015، نقل إلى سجن هداريم وهو في عمر 47 عاماً. منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، بدأت سلطات الاحتلال في سلسلة من الانتقامات؛ إذ منَعت والدته من زيارته خلال جلسات المحكمة وأمرت بإغلاق منزل عائلته.



حُكم عليه بالسجن لثلاث مؤبدات و40 عاماً، ولم يُسمح لوالده بزيارته إلا بعد عامين من اعتقاله، وتوفي والده بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم يُسمح لمحمود بمغادرة السجن لتوديعه.



استمر عزله حتى عام 2012 بعد معركة الأمعاء الخاوية وإضراب مفتوح عن الطعام. قضى أكثر من 12 عاماً في زنازين العزل الرثة، دون رؤية لأقاربه طوال خمس سنوات. تظل السلطات تشدد يوماً بعد يوم في ظروف سجنه؛ حيث يُمنع من إدخال أي طعام غير طعام السجن السيئ، ويُمنع من شراء الطعام من المقصف كغيره من السجناء. كما يُمنع من إدخال أي ملابس غير ملابس السجن، ولا يسمح بأي نوع من الأغطية في زنزانته.



لا يزال محمود عيسى في السجن إلى اليوم؛ إذ يرفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه في أي صفقة لتبادل الأسرى، فيما يعتبره من بين أخطر السجناء الفلسطينيين في سجونه.