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إعلام إسرائيلي: عدد جرحى قوات الاحتلال بغزة“3 أضعاف” ما تعلنه

12/11/2023 2:45:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شككت تقارير إعلامية إسرائيلية في عدد الجنود الجرحى الذين أعلن الاحتلال إصابتهم خلال توغل قواته في قطاع غزة، وكشفت أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما تظهره سجلات المستشفيات.
صحيفة“Haaretz” الإسرائيلية أوضحت أن العدد الذي أعلن عنه الجيش، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، هو 1600 جريح منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، بينما تظهر القوائم الجزئية التي أعلنت عنها المستشفيات أنها استقبلت 4591 جريحاً خلال الفترة نفسها.

تزامن ذلك مع ما كشفته“يديعوت أحرونوت”، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، من أن عدد الجرحى من الجنود بلغ 5 آلاف جريح، وأكثر من 2000 اعترف رسمياً بأنهم أصبحوا معاقين، وذلك قبل أن تسحب هذه الصحيفة الإسرائيلية تقريرها وتقلل عدد الجرحى إلى 2000 فقط عوضاً عن 5 آلاف.

من جهته، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع أنه استقبل 2034 جندياً مصاباً بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال إنه استقبل الليلة الماضية (السبت) 28 جندياً مصاباً من غزة بينهم 6 في حالة خطيرة.

في سياق صعوبة المعارك التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ذكرت صحيفة“معاريف” أنه“بينما نسمع باستمرار خطابات (حماس تنكسر) فإن الوضع على الأرض مختلف، حيث تهاجم حماس، شمال غزة، الأماكن التي قاتل فيها الجيش لمدة شهر ونصف الشهر”، وقالت أيضاً في تقرير لاحق إن الوضع سيكون أكثر تعقيداً خلال الأسابيع المقبلة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الأحد، مقتل 425 جندياً منذ بداية الحرب على غزة، وإصابة 1593 بينهم 255 في حالة خطيرة، وذلك في أحدث إحصائية ينشرها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أعلن صباح الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول سقوط مزيد من القتلى.

في بيان للمتحدث باسم الجيش أعلن الاحتلال أن 416 جندياً يخضعون للعلاج في المستشفيات، 40 منهم في حالة حرجة، و211 حالتهم متوسطة. وأكد مقتل 426 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب، بينهم 102 قُتلوا منذ بدء العملية البرية، 29 منهم على الأقل منذ انتهاء الهدنة المؤقتة. -وكالات

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