بالصور.. جيش الاحتلال يجر أذيال الهزيمة من حي القصاصيب بجباليا

بالصور.. جيش الاحتلال يجر أذيال الهزيمة من حي القصاصيب بجباليا
التاريخ
12/11/2023 2:45:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بثت
وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، صورا لمخلفات جيش الاحتلال بعد معركة طاحنة
مع المقاومة وإجباره على الانسحاب من حي القصاصيب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
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