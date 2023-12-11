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بالصور.. جيش الاحتلال يجر أذيال الهزيمة من حي القصاصيب بجباليا

12/11/2023 2:45:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بثت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، صورا لمخلفات جيش الاحتلال بعد معركة طاحنة مع المقاومة وإجباره على الانسحاب من حي القصاصيب في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


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