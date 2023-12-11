قناة 11 العبرية: لهذا السبب أمر نتنياهو بتفتيش هاليفي قبل جلسة الكابينت

الخبر الوارد من كيان العدو يقول إن” حراس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتّشوا رئيس الأركان هرتسي هليفي بحثًا عن أجهزة تسجيل للصوت، قبل جلسة الكابينت الحربي بمقر قيادة الأركان في تل أبيب”، وبذلك بحسب ما أوردت القناة“13” العبرية.



وأضافت القناة ان” إحدى المسؤولات عن الأمن في المقر طلبت من هليفي الخضوع للتفتيش خشية تهريبه جهاز تسجيل للصوت”.



وأوضحت القناة 13 أن” رئيس الوزراء نتنياهو خائف من تسريب وزراء وقادة في الجيش الجلسات المهمة للكابينت لوسائل الإعلام”.



في حين، قال مكتب نتنياهو إن” الإجراءات المتبعة في مقر هيئة الأركان تسري على الجميع، وإن ما جرى لم يكن يستهدف قائد الأركان بقدر ما يعبر عن إجراءات لمنع تسريب فحوى الجلسات الحاسمة”.











المراسل السياسي للقناة 13 الصهيونية سافي عوفاديا قال في مقابلة إن:”رئيس الاركان هرتسي هاليفي وعند دخوله الى طاقم الحرب طلبت منه احدى الحارسات في مكتب رئيس الحكومة اجراء تفتيش في العتاد الخاص به من أجل التأكد من عدم دخول جهاز الكتروني او جاهزة تسجيل ورئيس الاركان لم يعجبه هذا الامر وقد توجه داخل الغرفة الى سكرتير رئيس الحكومة وابدى سخطه حيال هذا التصرف وهذا الامر تكرر في جلسات سابقة مع ضباط آخرين”.



المحلل السياسي الصهيوني رفيف دروكر قال :” من يصدق في إسرائيل ان حارسة عادية تطلب من رئيس الاركان الاسرائيلي اثناء الحرب وتريد ان تفحص اذا كان لديه جهاز تسجيل وانها تقوم بذلك بمبادرة فردية فهو يستحق جائزة نوبل للسلام فهذا امر مرعب.. واذا اضفنا ذلك الى ايقاف وزير الحرب عند مدخل مكتب رئيس الحكومة بشأن مشاروات حساسة جدا ويحاولون فتح تحقيق ضد رئيس طاقم غالانت لانه كان يسجل فهذا يدل على مستوى من حالة عقدة الخوف ولا اعتقد ان من يقف خلف ذلك كفوء ليدير الامور اذا كان يشك برئيس الاركان ووزير الدفاع لديه من ان يسجلوا ما سيقوله من كلام في قضايا حساسة”.



شك وارتياب وانعدام ثقة عند نتانياهو

يشار إلى انه منذ بدء الحرب على غزة تشكّل مجلس الحرب في“اسرائيل”حرص نتانياهو على ان يظهر مع وزير حربه يوآف غالنت ومع خصمه المعارض بيني غانتس في المؤتمرات الصحافية لإعطاء انطباع وحدة القرار والتضامن.



بني غانتس وجوده شكلي دعائي وغيابه عن اي مؤتمر صحافي لا يعطي اي انطباع سلبي ولكن وزير الحرب يوآف غالنت رأس الحربة في قرار يتخذ لكن عندما اتخذ القرار بعد الهدنة باستئناف العدوان ظهر نتانياهو لوحده وعندما سئل أين غالنت قال :”اقترحت على وزير الدفاع مؤتمرا صحافياً مشتركاً ولكنه قرر ما قرر“.



صحيفة معاريف الصهيونية قالت إن” العلاقة بين نتانياهو ووزير حربه في أزمة وان حزب الليكود ينظر الي جالنت كشخص مشبوه للغاية وقد يطيح بنتانياهو”.



الصحيفة قالت إن” 52% من الإسرائيليين يرون أن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل مقابل 27% يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب”.



وعلق نتانياهو على الأمر بأنه” لا يتعامل مع استطلاعات الرأي العام واخدت تفويضاً من شعب اسرائيل ان اقود اسرائيل ولا نعمل في الدولة حسب استطلاعات الرأي”.



من الواضح ان نتانياهو يواجه مشكلة في الفهم وتقدير أي مشكلة تواجهه، وهو يعتقد انه الوحيد في السلطة الذي يفهم السياقات التاريخية والسياسية، وبالإضافة الى توجسه من شركائه وخوفه خاصة من المؤسسة العسكرية وملف المحاكمة استؤنف هذا الاسبوع على خلفية تهم فساد رشوة واحتيال وسوء أمانة بعد توقف استمر شهرين. -المنار+وكالات