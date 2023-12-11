وزير التعليم اللبناني: علينا شرح معاني الإقفال والتضامن مع فلسطين

عمم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي على المؤسسات التربوية شرح معاني الإقفال والتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وأصدر تعميماً موجهاً إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، عن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة اليوم جاء فيه:

"استناداً إلى المذكرة الرقم 26/2023 الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، والتي قضت بإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين الواقع فيه 11/12/2023، وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية، ومن أجل تعريف التلامذة على الأسباب الداعية للاستجابة لهذه الدعوة العالمية والالتزام بالإقفال، لذلك، فإنّ وزارة التربية والتعليم العالي تدعو جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة إلى الطلب من الأساتذة والمعلمين تخصيص حصة دراسية واحدة يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/12/2023، لشرح الأسباب الداعية لإقفال المؤسسات والإدارات العامة والمدارس والثانويات والجامعات يوم الإثنين الواقع فيه 11/12/2023، خصوصا لجهة التأكيد على ضرورة وقف الاعتداء على الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبناني، وعلى حماية المدنيين وبصورة خاصة النساء والأطفال، ورفع الصوت عالياً ضد المجازر التي ترتكب في حق الأبرياء، وهدم المنازل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة فوق رؤوسهم، وتهجيرهم إلى العراء، وذلك تحت أنظار العالم أجمع".