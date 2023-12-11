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الاحتلال يستخدم النازحين دروعا بشرية شمال غزة

12/11/2023 2:45:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال تستخدم النازحين في مراكز الإيواء بمخيم جباليا شمال قطاع غزة دروعا بشرية للدخول إلى عمق المخيم.
ومن جهة أخرى، استشهدت شابة برصاص الاحتلال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة وهي من سكان بلدة خزاعة ونازحة لمدارس الأونروا.-بترا

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