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البيت الأبيض: قلقون من تقارير استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض

12/11/2023 2:45:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قلقة من تقارير استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض.
وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن لا تستطيع التحقق إن كانت قذائف الفسفور الأبيض أميركية، نافيا أن تكون الولايات المتحدة زودت إسرائيل هذه الذخائر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستخدم جيش الاحتلال قذائف الفسفور خلال قصفه المستمر على قطاع غزة، كما قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زوّدتها بها واشنطن في هجومٍ على بلدة الظهيرة جنوبي لبنان.

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