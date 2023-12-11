البيت الأبيض: قلقون من تقارير استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قلقة من تقارير استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض.
وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن لا تستطيع التحقق إن كانت قذائف الفسفور الأبيض أميركية، نافيا أن تكون الولايات المتحدة زودت إسرائيل هذه الذخائر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستخدم جيش الاحتلال قذائف الفسفور خلال قصفه المستمر على قطاع غزة، كما قالت صحيفة واشنطن بوست إن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زوّدتها بها واشنطن في هجومٍ على بلدة الظهيرة جنوبي لبنان.
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