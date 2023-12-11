البنتاغون: القاعدة الأميركية في الشدادي بسورية تعرضت لهجوم

البنتاغون: القاعدة الأميركية في الشدادي بسورية تعرضت لهجوم
التاريخ
12/11/2023 2:45:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة، إن القاعدة الأميركية في الشدادي بسورية تعرضت لهجوم و"نواصل جمع المعطيات".
وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق قالت إنها استهدفت قاعدة أميركية في الشدادي جنوب الحسكة شمالي شرق سورية برشقة صاروخية وصفتها بالكبيرة.
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