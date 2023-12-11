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معركة بدون منتصرين أو مهزومين

12/11/2023 2:45:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






جاكي خوري

الصور التي حاولت اسرائيل عرضها مؤخرا (بشكل غير رسمي) والتي يظهر فيها عشرات الغزيين وهم بالملابس الداخلية ومعتقلين، وجهت للرأي العام في الداخل، لكن ايضا نحو الخارج، في الساحة الفلسطينية والساحة العربية والساحة الدولية. هدف هذه الصور كان عرض علامات انكسار وفقدان سيطرة في صفوف حماس حتى لو تبين بعد ذلك بأن معظم المعتقلين ليسوا من اعضاء حماس أو جنود في قوة النخبة. الرسالة مرت. مؤخرا جاءت من القطاع صور مريحة اكثر لعين اسرائيل، ظهر فيها مثلا قادة من الجيش الاسرائيلي وهم يلتقطون الصور وخلفهم علم اسرائيل في ميدان فلسطين في وسط مدينة غزة.
مقولة "غزة في أيدينا" ربما لم يتم بثها في اجهزة الاتصال العسكرية، لكن فعليا كانت هذه الرسالة. في 1967 الجنود نفخوا بالبوق في حائط المبكى، والآن هم يشعلون شموع عيد الانوار في وسط غزة. يمكن اضافة الى هذه الصور ايضا "التوثيق الاحتفالي" لتفجير مجلس القضاء في غزة ومباني حكومية ورموز اخرى للسلطة، أو ابراج معروفة في المشهد في غزة مثل مراكز الاتصال والتجارة. ما هو افضل من التجسيد البصري لتبرير اهداف الحرب وسحق حماس.
وسائل اعلام التيار العام في اسرائيل تقريبا لا تقوم بتغطية تأثيرات الحرب على الحياة في غزة، وهي تتجاهل بشكل واضح مشاهد القتل والدمار التي لا يمكن استيعابها. وخلافا لذلك فان وسائل الاعلام الفلسطينية والشبكات العربية تقوم ببث كل شيء، من القطاع ومن اسرائيل، تقريبا بدون أي رقابة أو تحرير. كل شيء صالح للبث، وغير الصالح يجد الطريق في الشبكات الاجتماعية وفي الافلام التي تنشر في الواتس اب والتلغرام.
الافلام حول المعتقلين العراة حصلت على مشاهدة كبيرة في الساحة الفلسطينية. لم يحاول أي أحد اخفاءها بل بالعكس، كثيرون حاولوا التعرف على وجوه اقارب أو معارف في محاولة للقول بأن الامر لا يتعلق بأعضاء من حماس. كجزء من المعركة على الوعي فقد كان هناك فلسطينيون عرضوا هذه الصور كعامل من عوامل الضعف لاسرائيل التي تحاول العثور على صورة نصر بعد شهرين من المعارك. آخرون قالوا إن الصور تثبت بأن اسرائيل خرجت للانتقام من الغزيين دون صلة بانتمائهم لحماس أو أي منظمة اخرى. هذه الادعاءات تقف من وراء نشر الصور والافلام الكثيرة عن ضرب المدنيين في القطاع، لا سيما الاطفال والاشخاص الذين يبحثون عن اقاربهم تحت الانقاض. بسبب حجم الدمار والقتل الكبير في غزة فلا حاجة الى بذل جهود خاصة من اجل الحصول على صورة من هذا النوع. هكذا، في عيون الفلسطينيين "نجوم الحرب" الحالية ليسوا المسلحين والملثمين الذين يضعون العصبة الخضراء على رؤوسهم وبالتأكيد ليس يحيى السنوار أو المتحدث بلسان الذراع العسكري لحماس أبو عبيدة؛ معظم الاهتمام موجه للاطفال في غزة. هم الذين يوجدون في بؤرة المعركة على الوعي في الساحة العربية والدولية. في هذه المعركة كما يتبين لا يوجد منتصرين أو مهزومين. في اسرائيل سيواصلون نشر صور تثبت الحاجة الى استمرار القتال، وتبرير المس بحماس بسبب المذبحة في 7 اكتوبر. الفلسطينيون سيستمرون في الابلاغ عن العدوان منفلت العقال الذي تقوم به اسرائيل وعن المس بالمدنيين، لا سيما النساء والاطفال.
في نهاية المطاف مشكوك فيه اذا كان أي واحد منهم يمكنه عرض صورة نصر. حتى بعد انتهاء هذه الحرب فان الطرفين سيجدان انفسهما أمام بعضهما، ومرة اخرى سيضطران الى البحث عن طريقة للعيش معا وبجانب بعضهما. حتى خلف الصور سيبقى الواقع الذي لا يستطيعان نفيه.

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