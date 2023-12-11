Tuesday, 12 December 2023 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق سري يحاول تغطية فشل الاحتلال التراكمي أمام المقاومة

12/11/2023 2:45:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






على وقع إضراب شامل عم فلسطين المحتلة والعالم لتوجيه رسالة موحدة بوقف العدوان؛ يأتي تشكيل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، فريقاً سرياً لبحث تأمين خروج الاحتلال من غزة وتصويره انتصاراً وليس انسحاباً مجروراً بهزيمة، بما يحمل دلالة الانكسار.
يأتي ذلك على وقع تفاقم "أزمة الأرقام الحقيقية لقتلى جيش الاحتلال" داخل الكيان على خلفية طمس الرواية الإسرائيلية الرسمية لخفايا الخسائر الميدانية وتزييف الحقائق بما يعاكس الواقع الفعلي.
وفي حين كثف الاحتلال من قصفه الجوي الذي أدى إلى ارتقاء زهاء 57 شهيداً بتدمير بناية سكنية في جباليا، شمال القطاع، بالتزامن مع سلسلة غاراته المستمرة جنوباً؛ فإنه نفذ لأول مرة منذ بدء عدوانه، عملية إنزال جوي بالمؤن لدعم مقاتليه، وفي ذلك دلالة واضحة على صعوبة ما يواجه جيش الاحتلال بالميدان أمام تصدي المقاومة الفلسطينية المستميت لهم، فضلاً عن استحالة إيصال الإمدادات إليهم برياً.
ومن هنا تأتي طبيعة مهام "الفريق السري"، الذي شكله "نتنياهو" من أمنيين وعسكريين وعناصر من الموساد وجهاز "الشاباك" وسياسيين إسرائيليين، والذي لم يكن مطروحاً بداية بل جاء بضغط أميركي وبضغوط الميدان، فليس سهلاً على ما يُصنف بأنه أقوى رابع جيش في العالم، الاعتراف بأن المقاومة الفلسطينية يقاتلونهم حتى الموت، وأن مصطلح الاستسلام لا يتواجد في قاموسهم.
غير أن الاحتلال يسعى لتغطية فشله الاستراتيجي بشن الغارات الجوية الكثيفة، والتي أدت لارتقاء 291 شهيداً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الشهداء منذ بداية العدوان حاجز الـ18 ألف شهيد والجرحى 49 ألفاً.
وحذرت وزارة الصحة بغزة من أن المنظومة الصحية في جنوب القطاع كارثية ولا يتوافر فيها أي سعة استعابية أو قدرات طبية، مؤكدة أن المنظومة خرجت عن العمل في شمال القطاع بفعل الاستهداف الاحتلالي المتعمد لمشافي كمال عدوان، الإندونيسي، والعودة .
وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف المنطقة الشرقية من مخيم المغازي، وسط القطاع، ومنطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات، وسطاً، ودير البلح، وحي تل السلطان غرب رفح، ومدينة خان يونس جنوباً، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، وتدمير زهاء 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
بينما يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح داخل القطاع أوضاعاً كارثية وقاسية في ظل سوء أحوال المعيشة والمأوى وانتشار الأمراض والأوبئة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس.
وفي ظل تضارب أنباء الاحتلال بشأن السقف الزمني المحدد لانتهاء عدوانه على غزة، تأتي مهمة وضع تصور لسيناريوهات انسحاب جيش الاحتلال من غزة ومستقبل القطاع لاحقاً إزاء غياب خطة إسرائيلية محددة لمرحلة ما بعد الحرب، بينما تواصل غاراته الكثيفة دكه وارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
فهجوم الاحتلال البري لم يحقق حتى اللحظة أي انتصار إستراتيجي، بما ينعكِس سلباً على جهود الجيش المبذولة لاكتساب ما تُسمى باللغة العسكرية "صورة الانتصار" بهدف تهدئة روع الجمهور الإسرائيلي المُتعطش لرؤية الصورة التي تشفي غليله بعد عملية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ومن خلال تقييمٍ أجرته القيادة العامة في جيش الاحتلال تبين أن الهجوم البري الذي تجدد الأسبوع الماضي بعد خرق الاحتلال للهدنة، لم تمنح جيش الاحتلال الفرصة لتدمير "حماس" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والذي لن يتم خلال أشهر قليلة.
وبينما يُصر المسؤولون الإسرائيليون على استمرار الحرب، على أمل إنهاء حكم "حماس" المتواصل لغزة منذ عام 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، ولكن على الأرض، فإن جيش الاحتلال مندهش من قوة وتسليح المقاومة الفلسطينية، وفق ما ورد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
بينما تسود البلبلة والارتباك جيش الاحتلال حول عدد الجرحى جراء العدوان على غزة، حيث أبرز فيديو لأحد جنود الاحتلال المنسحبين من غزة أفاد فيه بأن المقاومة الفلسطينية قتلت قرابة 3 آلاف جندي من جيش الاحتلال، وجرحت أكثر من 11 ألف جندي، ودمرت مئات المركبات والدبابات والجرافات، بما سيخلق الغضب في الداخل الإسرائيلي.
كما كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن وجود فجوةٍ كبيرةٍ بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلن عنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات، وسط تواتر عمليات نقل قوات الاحتلال المصابين في عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
فقد كشفت ما يسمى وزارة الصحة الإسرائيلية بأن مشافي الاحتلال عالجت منذ بداية الحرب 10584 جندياً ومدنياً توفي منهم 131، و471 في حالة خطيرة أو حرجة، و868 في حالة متوسطة، و 8.308 في حالة خفيفة، فيما تم تعريف 600 على أنهم ضحايا القلق وحالة 206 آخرين غير معروفة.
ونشر جيش الاحتلال لأول مرة منذ عدوانه عدد الجنود المصابين؛ 1593 جندياً، من بينهم 255 إصابة خطيرة، 446 إصابة متوسطة و892 إصابة طفيفة، وهو رقم شككت فيه الصحيفة الإسرائيلية نفسها، بناء على افتراض أن الجزء الأكبر من مصابي الحرب هم من الجنود، فمن الصعب قبول الرقم الذي قدمه الجيش من الجرحى المبلغ عنهم هم جنود بحوالي 15 %.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في تقريرٍ عن إصابة 5 آلاف جندي في صفوف جيش الاحتلال، بينهم ألفان أصيبوا بإعاقة، لكنها تراجعت في اليوم ذاته عن الأرقام التي أحدثت ضجةً واسعةً، حيث خفضت حصيلة الإصابات من 5 آلاف إلى ألفين فقط.

MENAFN11122023000072011014ID1107573931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث