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خطة القرن لليوم التالي

12/11/2023 2:45:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






آفي برئيلي

يقول كثيرون وعن حق بان المفهوم الذي كان في أساس اتفاقات أوسلو هو الجذر الاستراتيجي بعيد المدى لفظاعة 7 أكتوبر، وحملة القتل المتواصلة التي بدأت في بداية سنوات الالفين. لكن الأغلبية الساحقة من المبادرين لاوسلو اخطؤوا واعتقدوا ببراءة – وبعضهم ما يزال يعتقد بخطأ – بان الاتفاقات تخدم مصالح الدولة ومصالح الصهيونية التي في قلبها.
قلة فقط عملوا بنية مبيتة مناهضة للصهيونية، وهم مجموعة هامشية. وعليه، ليس للاتهام يأتي البحث في القول ان اتفاقات أوسلو هي مصدر الخلل الإستراتيجي لاسرائيل تجاه العرب في البلاد. فتحليل اضرار أوسلو ضروري للمستقبل، لاجل استيضاح طريقنا في اثناء الحرب وفي نهاية الحرب أيضا.
الاستنتاج الفوري هو اننا لم يعد يمكننا ان نسلم بمنظمات كحماس وحزب الله على حدودنا. واجبنا لانفسنا ان نخرج الى حرب وقائية ضدهم، الان وفي المستقبل، وعدم انتظار 7 أكتوبر آخر او الاعتماد على تأهب قواتنا ويقظة الاستخبارات. فطبيعة الانسان هو أنه في نقطة معينة من شأن التأهب والاستخبارات أن تخيب الآمال.
استنتاج ثان هو انه لا يمكننا ان نواصل التسليم بتطور تنظيمات قتل سرية بل وحتى عصابات قتل علنية جدا في السامرة، في يهودا وفي غزة، مثل تلك التي عملت حتى قمعت في حملة السور الواقي وعادت للعمل بعد أن تعبنا من قمعها. مطلوب هناك عمل قمعي للعصابات، مثل السور الواقي وتلك الناجحة التي قادها أرئيك شارون في قطاع غزة في بداية السبعينيات. لكنها يجب أن تكون متواصلة وثابتة، بدون أوهام "الردع" والتعاون مع "المعتدلين". فـ "مساعدة" السلطة الفلسطينية للجيش والمخابرات الإسرائيلية قبل وبعد السور الواقي لم تكن الا فخ عسل سام. قادة الجيش والمخابرات عانوا من تضليل ذاتي.
لا يمكن أن نتوقع مساعدة مصداقة من جهة تربي على إبادة الشعب اليهودي، وتدفع مخصصات للمعتقلين وفقا لعدد الاعمال التي ارتكبوها. استنتاج ثالث هو انه لا يمكننا ان نسلم بعد الان بـ "شرطة فلسطينية قوية" والتي هي في واقع الامر جيش في ايدي جهة مثل السلطة الفلسطينية، تتبنى التطهير العرقي، القتل وطرد اليهود من البلاد.
ليس فقط بسبب اعمال القتل التي قام بها أولئك "الشرطة"، ليس فقط لان السلطة تمول المهاجمين بالمخصصات، بل لان هذا الجيش الذي دربه الاميركيون من شأنه ان يهاجم بلدات إسرائيلية في الشارون وفي السامرة في اللحظة المناسبة. معنى الامر هو أن علينا أن ننتقل من مرحلة الكبح لاضرار اتفاقات أوسلو الى مرحلة الغائها العملي.
هذا استنتاج سياسي واسع، ليس فقط استنتاج عملياتي له آثار سياسية. الإشارة لهذا جاءت في "خطة القرن" التي بلورها نتنياهو للمشاركة مع جهات في إدارة ترامب. هذه خطة افشلتها أخيرا جهات أخرى في الإدارة، فضلت الاتفاق مع دول الخليج. أفشلها أيضا وزير الخارجية والامن في حينه غانتس واشكنازي، ممثلي المؤسسة الأمنية غير القادرة على التخلص من "فكرة أوسلو". وأفشلها مندوبو المستوطنون. فقد عارضوا الحدود التي رسمتها الخطة (مع انها كانت مفتوحة للتغيير)، وعارضوا مجرد فكرة حكم ذاتي عربي في السامرة ويهودا (بدون جيش وسيطرة على حدوده) من شأنه ان يعتبر "دولة ناقص". لكن اذا كنا نريد ان نفكك التهديد المحدق من السلطة الفلسطينية، فمطلوب خطة سياسية قابلة للدوام تتمثل بتجريد السلاح وفرض جزئي للقانون.
ينبغي ان ندع السلطة الفلسطينية تذوي وان نقترح على العرب هناك حكم ذاتي مجرد من السلاح. يجب أن نسد عمليا ورسميا كل طريق لعلاقة عسكرية بين الحكم الذاتي العربي وبين العالم العربي – الإسلامي من الشرق.

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