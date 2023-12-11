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فلنفكك وكالة الغوث

12/11/2023 2:45:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






لقد اثبتت هذه الحرب بما لا يرتقي اليه الشك بانه حان الوقت لاغلاق منظمة وكالة الغوث للاجئين (الاونروا) التي أصبحت في غزة جزء لا يتجزأ من حماس. لقد أقيمت الوكالة في 1949 بعد حرب الاستقلال كوكالة غوث وتشغيل برعاية الأمم المتحدة، لاعادة تأهيل ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين. تصل ميزانيتها السنوية هذه الأيام الى اكثر من مليار دولار، تأتي أساسا من الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا والسويد.
في الواقع، بدلا من إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات اللاجئين في غزة، الضفة (بما في ذلك شرقي القدس)، سورية ولبنان، خلدت الوكالة كمنظمة اللجوء التي نشأت في 1948 وتعيل حتى الان جيلا ثالثا من اللاجئين الذين تبقوا في غالبيتهم الساحقة في مخيمات اللاجئين دون أن يبذل أي جهد وإرادة لاعادة تأهيلهم. فالفشل الأكبر للمنظمة لاعادة تأهيل اللاجئين هو في غزة. حيث عمل حتى عشية الحرب الحالية نحو 35 الف موظف وكالة، نحو 90 في المائة منهم غزيون، غالبيتهم الساحقة رجال حماس نشطاء يحولون قسما من رواتبهم كضريبة لمنظمة حماس.
من اصل اكثر من 500 الف تلميذ غزي، نحو نصفهم يتعلمون في مدارس الوكالة، التي تحولت، مثل عموم جهاز التعليم الفلسطيني، الى دفيئات كراهية مناهضة للاسرائيلية ومناهضة لليهودية. جهاز تعليم الوكالة في غزة تبنى منهاج التعليم في السلطة الفلسطينية والذي يتضمن مضامين قاسية مناهضة لإسرائيل، تشجع وتشعل أوار الكراهية لإسرائيل ولليهود عموما، بما في ذلك العنف والقتل الى جانب تمجيد وتشجيع الشهداء.
على مدى السنين نشر مراقبو الأمم المتحدة غير مرة تقارير قاسية عن وكالة الغوث كشفت مظاهر فساد خطيرة، محسوبية، استغلال المنظومة لترتيب وظائف للمعارف وقضايا اخرى. رئيس الولايات المتحدة السابق ترامب كان بين الأوائل الذين دعوا الى فرض النظام في الوكالة بل وقلص الدعم الأميركي للمنظمة حين فهم بان المال في واقع الامر يأتي لتخليد اللجوء الفلسطيني.
قريبا سيبدأ العد التنازلي لإنهاء الحرب الحالية، في ما يزال ليس واضحا من سيدير الشؤون اليومية المدنية في قطاع غزة. في كل حال، فإن إسرائيل ملزمة بان تحرص على الا تكون وكالة الغوث الفاسدة والمحكومة من حماس هناك. ميزانيات الوكالة يجب تحويلها الى جهة تكون تحت رقابة إسرائيلية. هذا هو الوقت لوقف اعمال هذه المنظمة التي كانت شريكا كاملا في جرائم حماس على مدى السنين بتمويل دولي.

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