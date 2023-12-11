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بعدما عارضها العالم وحلفاؤه.. الاحتلال لم يحد عن فكرة تهجير أهل غزة

12/11/2023 2:45:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم يحد الاحتلال عن فكرة التهجير لسكان غزة، وبعدما كانت تصريحاته علنية ومدوية مباشرة بعد "طوفان الأقصى" الا أنها صمتت، وأقتصرت على العمل بطريقة ملتوية بعد المعارضة العالمية، وتشديد أكبر حلفائه وهي الولايات المتحدة ضمن لاءاتها الخمسة أن لا تهجير.
ورغم ذلك فلم يعد كهن الاحتلال يمض بسبيله كما أعتاد على مر العقود الماضية، فأصبحت خطواته مرصوده ومعروفه لدى الكثيرين.
تلك المخاوف سرت على لسان مسؤولين أممين هما فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، بالاضافة الى منظمات دولية مستقلة.
لازاريني اتهم الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لطرد سكان قطاع غزة إلى مصر عبر الحدود.
وقال إن "التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون هناك أو يتم توطينهم في مكان آخر".
وأشار لازاريني في مقال بصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية قبل يومين إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.
ورأى المسؤول الأممي أن الدمار واسع النطاق شمال قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات نزوح هو "مرحلة أولى من هذا السيناريو" مشيرا إلى أن المرحلة التالية تتمثل في إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبا بالقرب من الحدود مع مصر.
وقال لازاريني "إذا استمر هذا المسار فإنه سيؤدي إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل النكبة الثانية، فلن تكون غزة أرضا للفلسطينيين بعد الآن".
من جهته أشار بوريل إلى أن أعداد الضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية بقطاع غزة في تزايد، وأن القصف يستمر على غزة بكثافة غير عادية، مضيفا أن آلاف الفلسطينيين يدفعون نحو الحدود بين القطاع ومصر.
وأكد مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ضرورة منع تهجير الناس في غزة من أراضيهم، قائلا إنه لا يوجد مزيد من أماكن الإيواء في القطاع.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن الاحتلال يستهدف تهجير المدنيين عبر أكثر من سبيل، فما بين ارتكابه المجازر المروعة في غزة، وعبر عمليات القتل الميداني والاعتقالات العشوائية تطال حتى النساء وتنكل بهن، يستخدم المدنيين كدروع بشرية لاقتحام المنازل وفتحات الأنفاق للمقاومة الفلسطينية تحت الارض.
وما منع ادخال الغذاء وتقطيع أوصال الطرق في غزة للحيلولة دون وصول الكم البسيط من المساعدات الدولية التي تمكنت من العبور للجياع في غزة، ومنع دخول الادوية وقصف المستشفيات وكل مقدرات الاعاشة والحياة للغزيين الا احد سبل الاحتلال القذرة لدفع الناس في غزة الى الرحيل.
وأضاف المرصد في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أمس أن جيش الاحتلال صعد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.
وأشار إلى أن المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية.
وفجرت وقصفت قوات الاحتلال آلاف المنازل السكنية في القطاع واقتحمت بوحشية العديد من المناطق التي طالتها وأعتدت بالضرب والاهانة والتعرية للذكور، كأحد السبل لتحقيق غايتها بجعل القطاع جحيما لا يطال يتمنى أهله الرحيل عنه.
وراكم الاحتلال خبرة طويلة في مجال اجبار السكان على الرحيل فقد استحضر ممارسة قديمة له مارسها على مدى عقود منذ إعلانه أنه دولة قامت على مآسي الترحيل الاجباري عبر المذابح وصل عديدها الى 13 مذبحة أبرزها، دير ياسين 1948، وقرية أبو شوشة 1948، والطنطورة 1948، وقبية 1953، وقلقيلية 1956، وكفر قاسم 1956، وخان يونس 1956.
وذكر التقرير أن المرصد تلقى إفادات "عن اعتقالات لفتية وشبان وهم ينزفون وجرحى بفعل استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر وعمليات التعذيب والضرب المبرح، إلى جانب عمليات سرقة للممتلكات المنازل المستهدفة".
وكانت وسائل إعلام عرضت خريطة قديمة، لما قالت إنه "الخطة الأميركية الإسرائيلية لتقسيم سيناء"، وقالت إنها كانت بموجب خطة أميركية كان يتم العمل عليها منذ سنوات طويلة.
أول عرض لتلك الخريطة تم في العام 2012 في الولايات المتحدة بحضور ممثلي عدة دول بينها مصر، وتقوم على تبادل الأراضي وفتح الحدود بين غزة ومصر 40 كيلومترا على ساحل البحر من نقطة الحدود الحالية حتى مدينة العريش، ومد طرق منها إلى الأردن.
وتقول الخطة إن هذه البقعة ستكون مكانا لإنهاء الشتات الفلسطيني وعودة اللاجئين، مقابل 100 مليار دولار تدفع لمصر ومساحة من صحراء النقب.
تلك الخطة كان كشف مضمونها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي كان قال في تصريحات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب منه السماح بإقامة وطن بديل لأهل غزة في سيناء لكنه رفض بشدة.
اللواء المصري المتقاعد أحمد كامل والمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، كان قال إن "إسرائيل" تسعى منذ زمن إلى ما يسمى بـ "عملية تبادل الأراضي" في إطار صفقة كبرى، مشددا على أن "هذا الطرح قوبل بالرفض التام من جانب مصر، وأنه أمر غير قابل للتفاوض".
وأضاف كامل في تصريحات صحفية سابقة "دائما نؤكد على أن قطاع غزة للفلسطينيين، لئلا تتكرر أخطاء عام 1948 من عمليات تهجير للفلسطينيين من بلادهم الأم إلى بلاد مجاورة، حيث لا يزالون في مخيمات حتى الآن".
وشدد على أن "إسرائيل تصدّر لنا المشكلة، مع أنها كدولة احتلال هي المنوطة بأمن وسلامة السكان الخاضعين لسلطة احتلالها".-(وكالات)

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