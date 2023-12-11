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نتنياهو وحكومته يتخفون تحاشيا للأسئلة الصعبة حول الأسرى وقتلى الجيش

12/11/2023 2:45:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انصب اهتمام كثير من وسائل الإعلام في إسرائيل خلال الساعات الأخيرة على تقييم أداء الجيش في حربه على قطاع غزة، مع تزايد أعداد القتلى والجرحى في صفوفه كما تناولت برامج حوارية تأثيرات الحرب وقضية الاسرى بالقطاع على المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويحرص نتنياهو وعائلته وطاقم حكومته بتوجيه منه على عدم الوقوف أمام الجماهير في الشارع، أو أجراء المقابلات الصحفية أو الحوارية، خشية عدم التمكن من الرد على الاسئلة الصعبة التي ستكال لهم حول الاسرى، أو عدد القتلى في صفوف الجيش.
وركزت وسائل الإعلام العبرية على تزايد أعداد القتلى في صفوف الجيش والتحفظ الكبير من جانب الحكومة على نشر الأرقام الحقيقة للقتلى، التي قالت مذيعة القناة الـ14 إن الإعلام يتحاشى التطرق إليها بشكل كبير.
وقال الضابط المتقاعد يعقوب بوروفسكي "إننا لسنا في جولة ولا في معركة ولكننا في حرب طويلة وصعبة ولها أثمان كبيرة جدا"، في حين قال كوبي سنكلر المحلل العسكري في إذاعة "كول حاي" إن قوات الجيش شاهدت أحد (المقاومين) خلال تواجدها داخل أحد البيوت في غزة، وتم ترتيب الأمور وأرسلت طائرة أباتشي كانت قريبة منهم (للتعامل معه) فقصفت البيت الذي كان فيه الجنود بالخطأ.
وأضاف أن "الحرب داخل المناطق السكنية تكلف ثمنا أعتقد أنهم سيدرسونه لأن النتيجة صعبة وبحاجة للتحقيق".
أما غادي يركوني رئيس المجلس الإقليمي في مستوطنة أشكول "لدينا 2000 جندي أصيبوا بإعاقات مختلفة وكل واحد من هؤلاء له عائلة"(رغم تصريحات مستقلة قالت أن عدد أصحاب الاعاقات في الجيش تجاوزت 5 الاف جندي).
وعن الموقف الداخلي من الحكومة، قال تسيفي عوفديا مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ13، إن 72 % من الإسرائيليين يعتقدون أن على رئيس الحكومة تقديم استقالته، مضيفا "جزء قليل من هؤلاء يرى أن على نتنياهو الاستقالة فورا، بينما الجزء الأكبر يرى أن عليه الاستقالة بعد انتهاء الحرب"، حسب قوله.
وقال عوفديا إن هذا الوضع "دراماتيكي، وغير مسبوق، واستمر مدة طويلة لأن نتنياهو لم ينجح في تغيير هذا الوضع".
في السياق، قال المحلل السياسي غاي بيلغ للقناة الـ12 إن نتنياهو وزوجته وابنه ووزراء حكومته "لا يستطيعون الخروج من البيت"، مضيفا "لقد خرج نتنياهو في جولة رياضية الأسبوع الماضي بجانب بيته في قيسارية فشتمته جارته شتائم فظيعة"، مضيفا "لدينا فيديوهات لهذه الواقعة لكنهم طلبوا منا عدم نشرها".
وفيما يتعلق بالموقف من صفقة التبادل، قال رئيس الموساد السابق تمير بردو، للقناة الـ12 إن القيادة الأمنية في إسرائيل "لم تفهم أن هناك رهائن وتعاملت من اللحظة الأولى للحرب على تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونزع سلاحها".
وقال "لقد أهملت الحكومة والجهاز الأمني، بل خانت، مواطني دولة إسرائيل.. لقد خانت الاتفاقية الأساسية معهم".
وتابع "هل سألنا حماس يوما: ماذا تريد مقابل إعادة كل المخطوفين؟ هل سألناها ماذا تريد".
وعندما سأله مذيع القناة الـ12 عما إذا كان يقبل بوقف الحرب مقابل إعادة كل الموجودين في قبضة المقاومة، أجاب بردو: "بالتأكيد؛ لأن الأولوية هي استعادة هؤلاء".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس مقتل 5 عسكريين بينهم 3 ضباط في المعارك الدائرة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي يعلنها الجيش مقارنة بالقوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات.
وأقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن القتال ما يزال ضاريا في عدد من المناطق كالشجاعية وجباليا وخان يونس، حيث يواجه الجيش الإسرائيلي مقاومة شديدة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.
وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع إنه استقبل خلال اليومين الماضيين 28 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك قطاع غزة 6 منهم بحالة حرجة.
وبحسب المستشفى، ما يزال يرقد للعلاج في المستشفى 44 جنديا وضابطا أصيبوا في معارك غزة من بينهم 9 حالتهم خطرة، وأكد المستشفى أنه قدم العلاج لـ2034 جنديا وضابطا منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أن ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم وهو 1600 وبين أرقام الجرحى من الجنود وفق القوائم الجزئية التي أعلنتها المستشفيات التي استقبلت الجنود الجرحى منذ أول أيام الحرب، والتي بلغت حوالي 4591.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت عن أن عدد الجنود الجرحى يصل لنحو خمسة 5 آلاف جندي.
وأول من أمس، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في كلمة أن مقاتلي القسام دمروا بشكل كلي أو جزئي 180 آلية للاحتلال خلال 10 أيام.
كما أكدت كتائب القسام مقتل 40 جنديا إسرائيليا في جباليا وشرق خان يونس، واستهداف 44 آلية خلال يومين، ونشرت صورا لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.
كما نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا يظهر مروحيات الاحتلال وهي تنقل مصابين من الجنود بعد قصف موقع صوفا العسكري واشتعال النيران بداخله.-(وكالات)

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