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الولايات المتحدة وكيان الاحتلال دفنا القانون الدولي تحت أنقاض غزة

12/11/2023 2:45:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم يعد خافيا على أحد من أن الاحتلال الإسرائيلي خالف كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية بعدوانه على المدنيين العزل في غزة.
ولم يفرق الاحتلال المدعوم من الولايات المتحدة بين مدني وجندي، ولم يأبه بقصفه المنازل والمشافي والمساجد والمدارس، وتهديمها فوق رؤوس من فيها من الاطفال والنساء والشيوخ والعزل.
العدوان السافر لاقى الانتقاد حتى من أقرب حلفاء الاحتلال وأبرزهم الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا.
التنكيل بغزة وأهلها ليس جديدا على الاحتلال فالقطاع على صغر مساحته وعدد سكانه الذين يفوق عددهم قدرته على التحمل كان لسنوات طويلة، بمثابة سجن مفتوح يضم أكثر من مليوني نسمة بينهم نسبة عالية من الأطفال، ولكنه أصبح الآن ركاما ودمارا، يرقد تحت أنقاضه القانون الدولي الإنساني الذي أصبح كناية عن تجريد العالم من إنسانيته، فيما يعد خطوة هائلة إلى الوراء بالنسبة لهذا الحق الذي تم ترسيخه من خلال الألم منذ نهاية القرن التاسع عشر.
المحامي وليام بوردون أعتبر في مقال بصحيفة ليبيراسيون الفرنسية أن عملية تجريد ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من إنسانيتهم التي كانت مستمرة منذ عقود، تسارعت لتصل إلى ذروتها بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع انطلاق الحرب على غزة.
ويقول مع أن القانون الإنساني الدولي تأسس لمواجهة فظائع الجرائم الجماعية، فإنه ظل عاجزا عن وقف الجرائم التي ارتكبت في القرن الـ20، كما لم يمنع رغم تعزيزه باتفاقيات جنيف الأربع جرائم الاستعمار ولا غيره، لأن استهزاء الزعماء السياسيين، وجنون الطغاة، جعل منه ورقة يحبون التوقيع عليها ليدوسوها بعد ذلك.
وأشار المحامي إلى أن العالم استبشر بإنشاء المحكمتين الأوليين المخصصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، وعاش لحظة مليئة بالأمل مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرها بداية حقبة جديدة تؤرخ لنهاية الإفلات من العقاب لأعتى مجرمي الدم.
غير أن عمل هذه العدالة المعولمة الجديدة بدا متواضعا وغامضا حسب الكاتب لأن هذه الأداة المناهضة للطغيان والهمجية محتقرة ومخربة من قبل أقوياء العالم الذين يتحملون أكبر قدر من سفك الدماء، مثل الأميركيين والروس والصينيين، وكلهم أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعلى مدار 20 عاما، ركزت المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة في أفريقيا، ومؤخرا على تلك الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، مما عزز في ضمائر مواطني أقصى الجنوب، الشعور باستمرار الكيل بمكيالين، خاصة مع الانتظار والترقب منذ فتح تحقيق أولي عام 2021 بشأن الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل، حسب الكاتب.
وفي هذا السياق، أشار الكاتب إلى التشريع الذي تبنته إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، لتحرر نفسها من التراث القانوني العالمي، مما سبب التآكل التدريجي للمبادئ التي تحمي كرامة الإنسان فضلا عن الحريات العامة، وذلك باسم الحرب على الإرهاب التي لم تسلم أوروبا من تبنيها.
وقد فتحت "الحرب على الإرهاب" مجالا غير محدود من الاستغلال السياسي، سهل تجريم الأصوات المعارضة، وأصبح عذرا لا جدال فيه لتحرير الدول أنفسها من التراث القانوني العالمي.
وهكذا سقط القانون الدولي تحت أنقاض غزة وهو يتألم كما يقول المحامي بعد أن بلغ "إضفاء الطابع الحيواني" على السكان المدنيين في قطاع غزة من قبل أحد وزراء بنيامين نتنياهو، قمة التقول بتجريد السكان من إنسانيتهم لتشريع ضربهم أو قتلهم.
وعلى هذا الأساس، فإن الكرامة التي تشكل جوهر الإنسان وعالميته، تهدم دون أن يتأثر من ينبغي أن يكونوا حراسها، إذ تعتبر إسرائيل أن القانون عندما يحمي الآخرين، يعد عائقا أمام ما تريده، وهو الموقف الذي صادقت عليه واشنطن وباريس قبل تأهيله بالدعوة إلى عدم استهداف المدنيين.
وخلص الكاتب إلى أن النفاق وازدواجية الزعماء وأصدقائهم التجار، عجل بوصول القانون إلى نهايته، كما أن الدول الغربية، بتشجيعها لإسرائيل في المعركة التي تقدمها بأنها "حضارية"، قد أضرت بالقيم المشتركة للإنسانية.-(وكالات)

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