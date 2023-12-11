مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

جينيفر كافانا؛ فريدريك ويري* - (فورين أفيرز) 2023/11/24

يقلل تخفيض التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط من خطر التوسع العسكري المفرط، ويتيح لواشنطن قدرة أكبر على تطوير نهج اقتصادي وسياسي أكثر شمولاً تجاه المنطقة. وفي حال ضبط التورط العسكري الأميركي، سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تحظى بمزيد من الوقت والموارد في سبيل إعادة توجيه سياساتها في الشرق الأوسط نحو الدبلوماسية، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة الاقتصادية. وهي أدوات تسهم في التصدي للتحديات الناشئة التي يواجهها الناس في المنطقة بالفعل، بما في ذلك تغير المناخ، والانتقال نحو الطاقة النظيفة.

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أدت تداعيات هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي أسفر عن مقتل ما يقدر بـ1.200 شخص، إلى ظهور ما يمكن اعتباره التحدي الأشد خطورة لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ الانتفاضات والحروب الأهلية التي هزت العالم العربي ابتداء من العام 2011.

وفي المقابل، أفضى الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة والخسائر الفادحة في الأرواح التي نجمت عنه، بعد أن لقي أكثر من 12.000 فلسطيني حتفهم جراءه، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، إلى انتشار مشاعر معادية لأميركا على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، ودعا وكلاء إيران إلى شن هجمات على عسكريين أميركيين في العراق وسورية. وعليه، فالطريقة التي سيتعامل بها الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته مع أفعال إسرائيل؛ الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إلى جانب التداعيات الجيوسياسية الأوسع للحرب، ترتب آثاراً بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي، وعلى قدرة واشنطن على مواجهة الخصوم وردعهم في الشرق الأوسط، وفي أماكن أخرى.

وتتجلى خطورة الوضع في التدفق السريع لمزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة أثناء تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بما في ذلك حاملات الطائرات، والطائرات المقاتلة، وأكثر من 1.000 جندي، وتزويد الشركاء العرب بأنظمة دفاع جوي إضافية. والهدف من هذه التحركات هو إظهار عزم الولايات المتحدة على ردع إيران عن السعي إلى تصعيد الأزمة في إسرائيل عن طريق استخدام شبكتها من الوكلاء، مثل "حزب الله"، في شن هجمات على إسرائيل تنطلق من لبنان وسورية وأماكن أخرى. ولكن واشنطن قد تسهم من خلال توسيع وجودها العسكري في الشرق الأوسط في تفاقم التوترات الإقليمية، وتفاقم الأخطار والأكلاف المترتبة على إجراء حسابات خاطئة، وإثارة الصراع الذي تسعى جاهدة إلى تجنبه، عن غير قصد.

قد يؤدي نقل واشنطن المعدات العسكرية والجنود إلى توريط الولايات المتحدة في التزامات أمنية مفتوحة تجاه منطقة كانت تحاول، حتى وقت قريب، إخراج نفسها منها. ومع انتهاء القوات الأميركية من الانسحاب من أفغانستان، وطي العمليات القتالية في العراق في العام 2021، أثبت نهج الولايات المتحدة المعتاد، المتمثل في "الأمن أولاً" في الشرق الأوسط، أنه باهظ التكلفة ماليا وبشريا، ومدمر للمنطقة. وأدى هذا النهج إلى سنوات من الحرب، والتمرد، والخراب الاقتصادي. وسيكون من شأن توسع المرابطة الأميركية من جديد، وتعاظم مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط إلى ما بعد نهاية الأزمة الحالية، أن يؤدي إلى نقاط ضعف وفجوات خطيرة في أماكن أخرى على المدى الطويل، وبخاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد تعود إدارة بايدن عن إجراءات أخيرة كثيرة، وتوجه اهتمامها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل مواجهة الصين.

بالنظر إلى هذه الأخطار، ثمة حاجة ملحة إلى تصحيح مسار سياسة واشنطن في الشرق الأوسط. وكان هذا التصحيح ضروريا مسبقا قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وازداد إلحاحاً بعده. وعلى الرغم من ذلك، لم تلمح إدارة بايدن إلى إجراء تعديلات قريبة أو بعيدة المدى تعالج إخفاقات الاستراتيجية الحالية وتتجنب أخطارها. وعوضا عن ذلك، التزمت من جديد بنهج أمني شديد يقوم على توسيع عمليات انتشار عسكرية أميركية أكثر من أي وقت مضى، وعلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية وبناء تكتل أمني جديد بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن نتائج الحرب الإسرائيلية في غزة ما تزال غير واضحة، ليس من السابق لأوانه رسم الخطوط العريضة لسياسة أميركية أكثر استدامة في الشرق الأوسط. والأهم من ذلك، على واشنطن، بمجرد أن تبدأ الأزمة الحالية في الانحسار، أن تسحب القوات التي أعادت إرسالها على عجل إلى الشرق الأوسط، وأن تذهب أبعد من ذلك فتقلص حجم الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وتعيد تنظيمه تماماً.

في الوقت نفسه، على واشنطن الاستثمار في بناء قدرات شركائها الإقليميين، وتمكينهم حتى يتمكنوا من العمل معاً بشكل أكثر فعالية في سبيل الحفاظ على الاستقرار وإدارة التحديات الأمنية بدعم أقل من الولايات المتحدة. ولا شيء غير هذا النهج الثنائي يستطيع حمل الولايات المتحدة على اتباع سياسة متوازنة في الشرق الأوسط تتجنب الإفراط في التوسع، وتبقى قادرة في الوقت نفسه على طمأنة الشركاء، وتجنب وقوع كوارث مستقبلية.

من دون أي قيد أو شرط

كانت استجابة الولايات المتحدة للأزمة الحالية سريعة وشاملة. ففي أعقاب هجوم "حماس" مباشرةً، أمر بايدن مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات تابعتين للقوات البحرية، وعديد الواحدة منهما من 7.500 فرد تقريباً، بالتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وأرسل إلى المنطقة غواصة ذات قدرة نووية من طراز أوهايو، وطائرات مقاتلة، وطائرات الدعم الجوي القريب مثل (أف-16)، و(أف-15)، و(أف-35)، و(إي-10)، وأكثر من 1.200 جندي أميركي إضافي، غير المرابطين بالفعل في أنحاء الشرق الأوسط، والبالغ عددهم 45.000 جندي تقريباً. وإلى ذلك، أرسلت الولايات المتحدة كتائب دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى شركائها الإقليميين القدامى، بما في ذلك العراق والأردن والكويت والسعودية، ونشرت نظاماً دفاعياً واحداً على الأقل من طراز "ثاد"، وهو نظام مضاد للأهداف التي تحلق على ارتفاع عالٍ، في المنطقة. وهذه الزيادة الملحوظة في القوات الأميركية تخللها نشر بعض أنظمة أسلحة للمرة الأولى في الشرق الأوسط منذ غزو الولايات المتحدة أفغانستان في العام 2001.

ويقترن النشر واسع النطاق للقوات والأصول الأميركية بإمدادات من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، بما يقرب من 4 مليارات دولار كهبة سنوية من الولايات المتحدة. (قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية أكثر من أي دولة أخرى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وبلغت أكثر من 124 مليار دولار، منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948). وبعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تقدم بايدن بطلب إلى الكونغرس للحصول على حزمة أسلحة طارئة بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وبقي الطلب قيد البت بسبب خلل سياسي وإجرائي وليس جراء ضعف التأييد لإسرائيل.

وعلى الرغم من أن بايدن معروف بميله إلى اتخاذ قرارات مدروسة وبطيئة، في بعض الأحيان، تلفت طبيعة الاستجابة السريعة والحاسمة هذه المرة الانتباه، وتناقض النهج التدريجي الذي اعتُمد في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، خصوصاً في ضوء التهديد العسكري الأضعف الذي تمثله إيران ووكلاؤها مقارنة بالتهديد الروسي. وخلافاً لشفافية المساعدات إلى أوكرانيا، بقيت عمليات نقل الأسلحة غير المشروطة إلى إسرائيل طي الكتمان، ما أثار القلق في الكونغرس، وأدى إلى استقالة مسؤول في وزارة الخارجية يدعى جوش بول، أصر في بيان علني على أن حجم دعم واشنطن لإسرائيل "لا يخدم المصلحة الأميركية على المدى البعيد".

التمعن في التفكير

وأكدت إدارة بايدن مجدداً التزامها بإرسال مزيد من الأسلحة والقوات الأميركية إلى الشرق الأوسط. ولكن ما يزال تقويم صناع السياسة الأميركيون تأثيرات الالتزام اللاحقة وغير المباشرة المترتبة على تعزيز الدور الأمني للولايات المتحدة في المنطقة غير واضح، شأنه شأن تقويم نظرة الحلفاء إلى ذلك على حد سواء. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاثة أخطار على إدارة بايدن الاعتراف بها، ومعالجتها، وهي التصعيد، ورد الفعل العكسي، والتوسع المفرط.

أولاً، على الرغم من أن البنتاغون جادل بأن الهدف من عمليات الانتشار، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، هو منع احتمال نشوب حرب أوسع نطاقاً، فمن المرجح بالقدر نفسه أن تؤدي زيادة القوات الأميركية في نهاية المطاف إلى التسبب بدوامة تصعيد عوضاً عن منعها. فمنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، تصاعدت هجمات وكلاء إيران على العسكريين الأميركيين في العراق وسورية، على الرغم من تعزيز الولايات المتحدة وجودها الإقليمي، وشنها ضربات انتقامية ضد البنية التحتية للميليشيات في سورية. ويبدو أن القوات الإضافية، أو جولات الضربات الجوية، بما في ذلك بعض الغارات التي قيل إنها قتلت ميليشياويين، لم يكن لها أثر يذكر في ردع خصوم الولايات المتحدة، لا بل جعلتهم أكثر جرأة. وعلى سبيل المثال، أسقط المتمردون الحوثيون أنصار إيران في اليمن، طائرة أميركية من دون طيار فوق البحر الأحمر مؤخرا، وشنوا ضربات تستهدف إسرائيل منذ بداية الصراع الحالي.

وثمة احتمال لأن يكون الوجود العسكري الأميركي الكثيف قد أدى إلى ثني إيران ووكلائها عن الانخراط في أعمال استفزازية أكبر. والاحتمال الأرجح هو أن إيران و"حزب الله" لا يرغبان في التصعيد، وكلاهما يدرك الخسائر التي قد تنجم عن اندلاع حرب إقليمية. ولا يستحيل أن تتغير هذه الحسابات، على الخصوص إذا استمرت الخسائر في صفوف الفلسطينيين في الازدياد، أو اختارت إسرائيل احتلال غزة لمدة طويلة. وفي وضع تفتقر فيه الخطوط الحمراء التي وضعها كل جانب إلى الوضوح، قد يزيد الوجود العسكري الأميركي المتعاظم في المنطقة أخطار سوء التقدير والاستفزاز. وهو يمنح المتشددين في طهران، وداخل الجماعات الملحقة بإيران، الذين يرون واشنطن شريكاً متآمراً في الحملة العسكرية الإسرائيلية، مسوغاً لمواصلة تعزيزاتهم العسكرية والتهديد بالتصعيد.

ثانياً، قد لا يكون الخصوم هم الذين يواجهون وحدهم تحديات غير متوقعة جراء التدفق العسكري الأميركي الجديد. فقد يؤدي الوجود المتعاظم إلى تقويض العلاقات بالحلفاء والشركاء الرئيسيين لأميركا من الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل لزمن طويل، إذا كان جوهر تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هو التزامها الثابت بتأمين الضمانات الأمنية والمساعدة العسكرية لإسرائيل. لكن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وموجات العداء لأميركا التي تجتاح العالم العربي، والخلاف الفعلي بين الحكومات العربية وواشنطن على إكمال إسرائيل حملتها العسكرية، عوامل تهدد بزعزعة الأساس الذي يقوم عليه التعاون الأمني الأميركي-العربي، وعلى الخصوص بعدما أصبح الوجود العسكري للولايات المتحدة في المنطقة أشد إثارة للنفور والجدل.

ولذلك، قد ترغب الدول العربية، على أقل تقدير، في اعتماد نهج أكثر خفاء في أي تعاون أمني في المستقبل، وقد تؤدي الحاجة إلى حماية القوات الأميركية العاملة في البلدان الشريكة إلى فرض قيود أقوى على حرية عمل واشنطن. وفي الأحوال الاستثنائية الحرجة، قد تعمد الأنظمة الشريكة إلى تعليق بعض الأنشطة مثل التدريبات المشتركة، أو أنها قد توقف بعض المشتريات الدفاعية. بينما يستبعد أن تقطع دولة من الدول علاقاتها بالولايات المتحدة، سوف يبطل الصراع بلا شك عدداً من افتراضات إدارة بايدن بشأن شركائها، ويعقد العلاقات التي تعول الولايات المتحدة على استخدامها في المنطقة وتتيح استخدام القواعد والمرافق العسكرية في تلك الدول، وحماية المصالح الاقتصادية الأميركية. وعلى الرغم من أن المنافسة العريضة بين القوتين العظميين؛ الصين وروسيا، لا يفترض فيها أن تكون المحرك الرئيسي لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، فمن المحتمل أن يلجأ الشركاء الإقليميون إلى بكين أو موسكو إذا وجدوا التعاون مع واشنطن متعباً.

وأخيراً، قد يؤذن إحياء الموقف الأميركي الذي كان معتمداً سابقاً في المنطقة بعودة الولايات المتحدة إلى العادات السيئة، أي تجديد استراتيجيتها المعتادة المتمثلة في التعويل على الانتشار العسكري الأميركي الكبير ونقل الأسلحة لضمان أمن المنطقة من التهديدات الخارجية. وهذا النهج لم يجلب الأمان للمنطقة. وعوضا عن ذلك، أدت عقود من التدخل العسكري الأميركي إلى تفاقم المنافسات الإقليمية، وأذكى سباق التسلح تفاقم الصراعات المحلية، ناهيك عن التداعيات الكارثية المترتبة على الغزو الأميركي للعراق في العام 2003: مئات الآلاف من القتلى المدنيين الذين خلفهم، وظهور تنظيم "داعش"، ووصم سمعة الولايات المتحدة عالمياً. وعلاوة على ذلك، شجعت سنوات من المساعدة الأمنية الأميركية غير المشروطة لشركائها في الشرق الأوسط هذه الأنظمة، في كثير من الأحيان، على التصرف على نحو قوض الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان بشكل كبير.

وإذا نظرنا إلى التأثيرات الأوسع نطاقاً، والتي لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن اضطرار واشنطن إلى نشر قوات ونقل أسلحة ومعدات إلى الشرق الأوسط يزيد أخطار التوسع المفرط بقدر لا يسع واشنطن معه أن تفي بالتزاماتها وردع الخصوم في أماكن أخرى، لا سيما في دائرة المحيطين الهندي والهادئ، حيث على الولايات المتحدة التعامل مع الصين التي تزداد إقداماً يوماً بعد آخر. والحق أن كثيراً من أنظمة الأسلحة التي يتعاظم الطلب عليها من شركاء واشنطن في الشرق الأوسط على غرار صواريخ "هاربون"، وأنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، تمس الحاجة إليها في تايوان من أجل تعزيز دفاعاتها لصد العدوان الصيني. وبالطريقة نفسها، يرجح في حال اندلاع صراع في دائرة المحيطين الهندي والهادئ أن تحتاج الولايات المتحدة إلى عدد من الأصول البحرية والجوية الأميركية المنتشرة الآن في الشرق الأوسط. ومع الوقت، قد تؤدي عمليات الانتشار العسكري الموسعة في الشرق الأوسط إلى إرهاق هذه الأنظمة وإخراجها من الاستعمال لدى انفجار أزمة في آسيا، وتكبيد الولايات المتحدة نقصاً في الموارد. وتتفاقم هذه التنازلات والتضحيات في حالتين. أولاً، في حال اتساع هذا الصراع بين إسرائيل و"حماس" ليشمل إيران، فتقدم الولايات المتحدة على تزويد إسرائيل بصواريخ هجومية بعيدة المدى لا تتوافر منها إلا كمية محدودة حالياً. وثانياً، في حال بقاء أعداد أكبر من القوات والأنظمة الأميركية في ساحة الحرب على المدى البعيد.

التقليص وإعادة التوجيه

ولعل اضطراب الأوضاع الذي تسبب فيه هجوم "حماس" فرصة لتطوير نهج أميركي أكثر استدامة وأقل مخاطرة تجاه الشرق الأوسط. فالأزمة الحالية تظهر أن احتفاظ واشنطن بعشرات الآلاف من الجنود في الشرق الأوسط، يعزز خطر جر الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي طويل ومكلف، على الرغم من عدم تعرض مصالحها الأساسية في المنطقة للاختبار. ومن أجل تجنب هذه النتيجة، تحتاج الولايات المتحدة إلى تقليص وجودها العسكري وإعادة تنظيمه هناك. ومن غير هذا التقليص، لن تتمكن الولايات المتحدة من التحرر من إرث نهجها الفاشل الذي يقدم الأمن على الاعتبارات الأخرى. وخير مثال على ذلك هو الوحدات الصغيرة من القوات الأميركية التي ما تزال في العراق وسورية. فالهدف العسكري المعلن لهذه الوحدات، وهو إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم "داعش"، وهذا هدف مشروع وغير قابل للتحقيق على الأغلب. وإبقاؤها حيث هي إلى أجل غير مسمى يقتضي نشراً مستمراً لمزيد من الجنود، ولأنظمة أكثر تقدماً من أجل حمايتهم، ما يستنزف الموارد العسكرية الأميركية من غير فائدة تذكر.

ويمكن للولايات المتحدة أن تقلص وجودها العسكري في الشرق الأوسط، تدريجاً، ومن غير ترك الشركاء الإقليميين في خوف من التخلي عنهم. ومع ذلك، ربما يجب انتظار أن تهدأ الصراعات المشتعلة في المنطقة قبل التقليص. فيجب أولاً، إعادة نشر القوات، والنظم الإضافية التي أرسلت إلى المنطقة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، باعتبارها خطوة يسهل الانطلاق منها. ويجب، ثانياً، سحب معظم أو كامل القوات الأميركية من العراق وسورية. فعمليات الانتشار الأميركية في هذين الموقعين تغذي التصعيد الإقليمي لإيران ووكلائها عوض ردعه. وإلى ذلك، أشار القادة العسكريون الأميركيون إلى أن شركاء الولايات المتحدة في العراق وسورية يقودون الآن عمليات فعالة لمكافحة "داعش" بمفردهم، وهذه قرينة على تقلص الحاجة إلى استمرار الوجود البري الأميركي في هذه المواقع، وانخفاض خطر عودة "داعش" في غياب القوات الأميركية.

وأخيراً، يتعين على الولايات المتحدة أن تبدأ في تقليص انتشارها في أرجاء المنطقة، ودمج القوات الأميركية وحصرها في عدد أقل من المواقع. فعلى سبيل المثال، بوسع واشنطن التركيز على القواعد في البحرين والإمارات العربية المتحدة وزيادة الاستثمار في مخزون المعدات، والقدرات اللوجستية الاحتياطية القائمة التي قد تمكن الجيش الأميركي من تكثيف العمليات إذا لزم الأمر. ويرى بعض المراقبين أن من شأن هذا التعزيز أن يشجع خصوم الولايات المتحدة، على الخصوص إيران، على توسيع عملياتهم الإقليمية. ولكن، على الرغم من الأخطار الحقيقية التي تتسبب فيها إيران، فإن قدراتها العسكرية المحدودة لا تبرر الوجود العسكري الأميركي الكثيف الحالي في الشرق الأوسط. لذا، فإن نشر عدد أقل من القوات الأميركية في المواقع الحيوية، إلى جانب قدرة واشنطن المؤكدة على تعزيز وجودها العسكري بسرعة في المنطقة (بحسب ما تبين كذلك بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر))، يفي بإدارة الاستفزازات الإيرانية.

ويقلل هذا التخفيض من خطر التوسع العسكري المفرط، ويتيح لواشنطن قدرة أكبر على تطوير نهج اقتصادي وسياسي أكثر شمولاً تجاه المنطقة. وفي حال ضبط التورط العسكري الأميركي، سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تحظى بمزيد من الوقت والموارد في سبيل إعادة توجيه سياساتها في الشرق الأوسط نحو الدبلوماسية، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة الاقتصادية. وهي أدوات تسهم في التصدي للتحديات الناشئة التي يواجهها الناس في المنطقة بالفعل، بما في ذلك تغير المناخ، والانتقال نحو الطاقة النظيفة.

ويمكن لواشنطن التعويض عن وجودها المتضائل وتحصين المنطقة من النفوذ الإيراني من خلال بذل مزيد من الجهد في سبيل تقليل اعتماد الحلفاء والشركاء الإقليميين على الولايات المتحدة. وحري بها تمكين الجهات الإقليمية الفاعلة، مثل الأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وشركاء الولايات المتحدة الآخرين، من إنشاء تحالفات تعالج الحاجات الأمنية الإقليمية ذات الأولوية القصوى، وإدارة التوترات الإقليمية بمشاركة محدودة من الولايات المتحدة. وهذا النهج لن يؤدي إلى تقليص العبء الواقع على كاهل القوات الأميركية فحسب، بل يخفف أيضاً من الأخطار الأمنية الأوسع نطاقاً، والناجمة عن رد الفعل العنيف على الوجود العسكري الأميركي، ويرسي أساساً أمتن لعلاقة الولايات المتحدة بهذه الدول.

وبناء على ذلك، على واشنطن التخلي عن عملية نقل الأسلحة المكلفة، وعن بذل الجهود في بناء قدرة الدول على التعاون بفاعلية مع القوات الأميركية، وحري بها التركيز على الأنشطة التي تساعد الشركاء الإقليميين على العمل المستقل، واستخدام الترسانات الكبيرة المتوافرة لديهم، والقيام بذلك جنباً إلى جنب مع جيرانهم. وفيما مضى، فشلت المساعي الأميركية الرامية إلى عقد تحالفات أمنية إقليمية في الشرق الأوسط بسبب المنافسات الأيديولوجية والشخصية بين الدول العربية. والسبب الآخر في هذا الفشل كان وجهات النظر المتباينة حول أفضل السبل من للتعامل مع التهديد الذي تمثله إيران ووكلاؤها. وعلى الرغم من بعض التخفيف من حدة هذه التوترات، فمن المرجح أن تستمر. والحق أنه في مستطاع الولايات المتحدة تجنبها عن طريق تحفيز تعاون أضيق وأكثر تحديداً في القضايا ذات الأولوية القصوى التي تتناغم فيها المصالح، مثل الأمن البحري، والدفاع الجوي. وعلى عاتق واشنطن التفكير في تشجيع إقامة ما يسمى بالتحالفات المصغرة، أي تحالف ثلاث إلى خمس دول ذات أهداف محدودة. وقد استخدمت دول جنوب شرقي آسيا هذا الأسلوب بنجاح في إدارة قضايا الأمن الإقليمي بمفردها، مثل القرصنة والصيد غير القانوني، من دون الاعتماد على الولايات المتحدة أو الصين.

هذه التغييرات قد تحدث تحولاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فتبتعد فيه عن نهجها الأمني المتشدد، وتتجه نحو نهج أكثر توازناً يخفف أخطار التصعيد أو التوسع المفرط، ويدعو القوى الإقليمية إلى أخذ زمام المبادرة. وهذا النهج الجديد ليس ضمانة في مواجهة الأزمات الأمنية الإقليمية في المستقبل، ولكنه يحمي مرونة واشنطن العسكرية والدبلوماسية، ويقلل من احتمال تورط واشنطن في حرب أخرى في الشرق الأوسط، ويحافظ على قدرة عسكرية أكبر لأولويات الأمن القومي الأخرى. ومع ذلك، إذا فشلت واشنطن في تغيير مسارها، قد ينتهي بها المطاف إلى السير في طريق مألوف للغاية.



*جينيفر كافانا Jennifer Kavanagh: زميلة شرف في برنامج ف "أميركان ستيت كرافت" في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي.

*فريدريك ويري Frederic Wehrey: زميل شرف في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Washington's Looming Middle Eastern Quagmire

الترجمة العربية لصحيفة "إندبندنت عربية".