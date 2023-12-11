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الجامعات والتربية الإعلامية

12/11/2023 2:44:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د.طلال الزبن







إن مفهوم التربية الإعلامية ليس بحديث، فقد ظهر في أواخر الستينيات من القرن الماضي، عندما بدأ الخبراء بالاهتمام باستخدام أدوات الاتصال ووسائل الإعلام كوسيلة تربوية لتحقيق منافع تربوية ملموسة، وبحلول السبعينيات من القرن الماضي بدأ النظر إلى التربية الإعلامية على أنها تعليم بشأن الإعلام ومشروع دفاع يتمثل هدفه في حماية الأطفال والشباب من المخاطر التي استحدثتها وسائل الإعلام، وتم التركيز على كشف الرسائل المزيفة وتشجيع الطلبة على رفضها وتجاوزها، وفي السنوات الأخيرة من القرن الماضي تطور مفهوم التربية الإعلامية من مشروع دفاع إلى مشروع تمكين يهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة الإعلامية التي تحيط بهم، وحسن الانتقاء والتعامل معها، والمشاركة فيها بصورة فعالة ومؤثرة.
ومن هنا يمكن القول أنه ينظر إلى التربية الإعلامية بأنها التعليم والتعلم بشأن الإعلام، فالأطفال والشباب هم المستهلك الرئيسي للخدمات الإعلامية، وبالإضافة إلى ما يختارونه بأنفسهم من مواد إعلامية يشغلون بها أوقات فراغهم، يستمد الأطفال جانباً مهماً من تعلمهم من وسائل الإعلام، فقد أصبح الإعلام جزءاً من الخلفية الثقافية التي تحيط بالصغار والكبار على حد سواء.
ويتم وصف التربية الإعلامية في إطار العالم الحديث كعملية بناء الإنسان، والمساعدة على جودة استخدام وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشكيل ثقافة التفاعل مع تلك الوسائل، وتنمية المهارات الابتكارية والاتصالية، والتفكير الناقد، والاستقبال، والتفسير، والتحليل، وتقييم النصوص الإعلامية، وتدريس جميع صور التعبير الذاتي باستخدام تكنولوجيا الإعلام، فالتربية الإعلامية تشجّع على التأمل بالقيم الشخصية، وتتضمن دمج التقنيات الحديثة في التعليم، وتشجع حركة الإصلاح التربوي كما تشجّع الحوار في قاعات الدراسة وخارجها.
في الوقت الحاضر فإن على الجامعات أن تعي أهمية ودور الإعلام في مواجهة التحديات المعاصرة كمجال يمكن توظيفه في الحقل التربوي، ويجب أن يتم تفعيل دور التربية الإعلامية في الجامعات بسبب زيادة الوعي والإدراك لدى الطلبة في الاستفادة من المضامين الفكرية التي يقدمها الإعلام المبنية على أسس علمية سليمة سواء أكانت على مستوى الفرد أم المجتمع، فهي تعمل على تنمية التفكير الناقد لدى أفراد المجتمع مما يؤدي إلى اكتساب مهارات المقارنة والتحليل، ومهارات اتخاذ القرار ومهارات حل المشكلات، وأيضاً تعزز التربية الإعلامية ثقة الفرد بنفسه كونها تقدم له صورة شاملة عن البيئة الإعلامية من حيث وسائلها المختلفة، ومقدرة الفرد أن يكون جزءاً منها كنتيجة للتطور التكنولوجي، الأمر الذي يتيح له أن يكون مشاركاً في تحقيق الأمن المجتمعي، وعلى مستوى المجتمع بشكل عام تعد التربية الإعلامية عاملاً مهماً في نشر ثقافة الحوار، فينشأ جيل إيجابي قادر على المشاركة بفعالية في تنمية مجتمعه وتقدمه وبناءه ومواجهة التحديات التي تقف أمامه.
ويجب أن يتسم مضمون التربية الإعلامية في الجامعات بمجموعة من الخصائص والصفات التي تستند على عدة محاور توائم عصر الثقافة الرقمية لإخراج جيل قادر على مواجهة التحديات الثقافية في ظل التطور الهائل والزخم الإعلامي لتحقيق الوعي الإعلامي لطلبتها، ومن بينها حماية النشء والشباب من التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام ومضامينها المختلفة خاصة في زمن العولمة، وتنمية مهارات التفكير الناقد، وإكساب طلبة الجامعات المبادئ الأساسية لتحليل وتفسير ونقد كل ما يقدم من مضامين إعلامية ذات أهداف مقصودة وغير مقصودة، وإمداد طلبة الجامعات بالمعلومات والمعارف اللازمة لمساعدتهم لفهم الأيدولوجيات الخاصة بوسائل الإعلام، وتكوين جيل قوي ومنتج ومبدع يساهم في تنمية بلاده، فالتربية الإعلامية كالمؤسسات التربوية تُعلم لنقرأ وتُعلم لنراقب وتُعلم لنستمع.
*باحث متخصص في التربية الاعلامية

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