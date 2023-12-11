Tuesday, 12 December 2023 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذوي الإعاقة والمستقلة للانتخاب: خطة لتعزيز المشاركة السياسية

12/11/2023 2:44:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة المستقلة للانتخاب، أمس، الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب الـ20، سعيا لتحفيز المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب العام المقبل ورفع معدلات الاقتراع فيها، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الاقتراع والترشح.
وحضر فعالية إطلاق الخطة، سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.
وأكد سموه، في اللقاء، أهمية تضافر الجهود والمُضي قُدماً بالعمل الجاد والتكاملي من مختلف الجهات ذات العلاقة، لرفع نسب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بتوفير ما يلزم لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم السياسية.
بدوره، قال المعايطة، إن هذه الخطة تنسجم مع حرص الهيئة على إطلاق حملات توعوية، تشمل جميع فئات المجتمع، وتأكيد أهمية مشاركة ذوي الإعاقة وتسخير الظروف المواتية خدمةً لذلك، وتذليل العقبات أمام مشاركتها.
وتُغطي الخطة المراحل الزمنية الخاصة بالانتخابات، أي قبل وأثناء وما بعد يوم الاقتراع، بحيث تضم 6 محاور، تتناول رفع وعي الناخبين والناخبات والعاملين في الانتخابات من الجنسين، بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية، بتوفير مواد ترويجية وتثقيفية خاصة بالانتخابات بما يضمن إمكانية وصولها لذوي الإعاقة، وإطلاق حملاتٍ توعوية للتعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات وإجراءاتها، وتوفير ما يلزم من أدلةٍ ونشراتٍ توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأشكالٍ ميسرة.

MENAFN11122023000072011014ID1107573922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث