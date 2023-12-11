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غزة والإبادة الذكية

12/11/2023 2:44:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال يستخدم نظام ذكاء اصطناعي يسمى (حبسورا) بالعبرية أو الإنجيل لاختيار الأهداف في الحرب على غزة، وبحسب صحيفة الجارديان واستناداً الى مصدر عسكري إسرائيلي فإن قوات الاحتلال نفذت 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ السابع من اكتوبر وهاجمت 15000 هدف خلال الايام الـ35 الأولى من الحرب مقارنة مع 5000 الى 6000 خلال 51 يوماً مما أطلق عليها عملية الجرف الصامد في العام 2014، طبعًا تستطيع هذه التقنية المتطورة إنتاج 100 هدف في اليوم بدل من 50 هدفا في العام حسب رئيس سابق لجيش الاحتلال.
هذا هو متن الخبر لكن السؤال الذي يطرح نفسه لأي غاية كل هذا الذكاء؟ هل لأجل اقتناص عناصر حماس بدقة والتقليل من الإصابات المدنية كما تدعي اسرائيل؟ إذا كان هذا هو السبب فالنتائج على الارض تشير الى عكس ذلك تماماً فمعظم المُعلن عنهم من الضحايا هم من المدنيين بالذات الأطفال والنساء وهؤلاء بلغت نسبتهم 70 % من عدد الضحايا الذي بلغ في حينها 15 ألفا، هذا يعني أن الأهداف التي يفترض أنها 15 ألف عنصر من حماس كانت في جُلها اطفال ونساء وكبار سن، وهذا يؤكد أن هذه المنظومة الذكية ليست كذلك بالنسبة للهدف المُعلن أما إذا اخذنا الهدف الإستراتيجي المختفي وراء ستائر هذه الحرب وهو ابادة الفلسطينيين فبدون شك هو شديد الذكاء، فإسرائيل مستعدة لاستخدام كل الوسائل الغبية منها والذكية لتحقيق استراتيجيتها الكبرى وهي إبادة او تهجير الفلسطينيين، فكل روح أو جسد فلسطيني منفي أو ميت هو هدف استراتيجي لإسرائيل، لذلك فإن نظام (حبسورا) لم يكن قصده الوحيد الأهداف العسكرية بل إني أكاد أجزم بأن الاهداف المدنية هي الغاية والمنتهى، وإلا كيف يمكن تفسير تدمير 100 الف مبنى وتدمير كل هذه البنى التحتية والمستشفيات وغيرها اذا كان هذا النظام يتمتع بكل هذا الذكاء؟
وإذا ما اخذنا نظرة موسعة للحدث ككل نجد أن إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي في ترويج روايتها على حساب الرواية الفلسطينية وبالتالي الحق الفلسطيني، فمنذ اليوم الأول تحالفت مع مروجي المحتوى العالمي ومواقع التواصل الاجتماعي بحذف أي محتوى يمكن ان يدلل على الجرائم الإسرائيلية، فقامت هذه بحذف اي صورة او حساب أو حتى كلمة يمكن أن تعبر عن التعاطف مع الفلسطينيين حتى أن اسم غزة او فلسطين أو حتى التعابير الدارجة لدى العرب أصبحت محظورة وتلتقطها الخوارزميات فور ظهورها، بينما تمتعت الرواية الإسرائيلية بكامل الحرية وبمساحة غير محدودة لترويج محتواها ونشره للعالم، وعلى الطرف الآخر كان يمكن للصحافة التقليدية العتيدة أن تلعب الدور المنوط بها لإظهار الحقائق على الأرض، لكن هذا لم يحصل ليس بسبب التواطؤ فقط بل لأن سلطات الاحتلال منعت مراسلي الصحف الكبرى العالمية حفاظاً على سلامتهم كما تدعي وهي بالتالي ابقتهم أسرى لروايتها التي كانوا مضطرين في كثير من الأحيان لترويجها، حتى وإن تسنى لهم الحصول على معلومات من مراسلين فلسطينيين في غزة فقد تولت الرقابة العسكرية الاسرائيلية منع صدورها بحجة إنها أتت تحت ضغط وتأثير من حماس، وفي سبيل ذلك قامت بعملية ممنهجة لإلقاء ظلال كثيفة من الشك على أي معلومة تأتي من داخل القطاع بحجة تأثير حماس عليها.
تلك هي قواعد العالم الجديد، فقط يمكنك استخدام منتجاته والتمتع بها إذا كنت مستهلكاً لها لمصلحة المنتج اما أن تستخدمها في مصلحتك وغاياتك الوطنية، فإنها تصبح محرمة عليك، وهذا يثبت أن العولمة والذكاء الاصطناعي وما سيأتي بعد ذلك هي أدوات بإتجاه واحد، في لحظة الحسم تختفي من بين يديك بينما هي تغمر ذراعي خصمك، إسرائيل واحدة من أولئك لديها كل ذلك وهي استخدمته بدون تردد بدءاً من الأقمار الصناعية مروراً بالصواريخ العابرة وليس انتهاء بالقنابل أو الأنظمة الذكية كل ذلك كان متاحاً لها والغاية واحدة قتل الفلسطيني وتهجيره وحرمانه من أرضه ومستقبله، لكن مع كل هذا الذكاء، ومع كل تلك الأدوات المعولمة ما يزال الفلسطيني صامداً يرفض الكذب الأممي وما تزال إسرائيل غير قادرة على هزيمته برغم كل أدواتها الذكية تلك.

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