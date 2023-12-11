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موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

12/11/2023 2:44:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








موازنة العام 2024 في الأردن تعتبر محطة مهمة في توجيهات الحكومة الرامية لضبط استخدام الموارد وتعزيز الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ومع الاضطرابات التي تواجهها المنطقة جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة سيعاني الأردن من تحديات متعددة تتعلق بالتداعيات الاقتصادية المستجدة، مما يستدعي إستراتيجيات مالية حكيمة وإجراءات استباقية للتغلب على هذه التحديات.
اقتصادياً، يواجه الأردن ارتفاع تكاليف الطاقة والموارد، والتصدي لها يتطلب إدارة مالية دقيقة وخططا إستراتيجية للتحكم في الوضع المالي للموازنة وتخفيف الآثار السلبية والصدمات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تعزيز القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية من أبرز الأولويات، حيث من المهم تحسين جودة الخدمات في تلك القطاعات لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتنميةً مستدامة.
من المرتقب أن تعتمد الحكومة في موازنتها على تنويع مصادر الإيرادات للتمويل، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأردن الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة من خلال تعزيز المنتج الوطني وتحسينه وزيادة الطلب عليه من خلال دعم القطاعات الناشئة والابتكارية لتعزيز النمو المستدام.
في سياق آخر، تواجه المنطقة حالة من عدم اليقين والتدهور السريع، مما يشكل تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي الأردني وسيؤثر على القطاعات الرئيسة كالسياحة والتجارة. هذا الوضع سيفرض تحديات على الخزينة العامة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية، ويستدعي توجيه الجهود نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات.
قد تستدعي التطورات الأخيرة في الوضع السياسي مزيدًا من الدعم المالي، خصوصاً للمواد الإستراتيجية كالقمح والغاز، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الخزينة ويُعقد من مهمة توفير الموارد.
لضمان نجاح موازنة العام 2024، يلزم الأردن إستراتيجية مالية متوازنة في إدارة الموارد المالية العامة. إلى جانب ذلك، يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية للتصدي للتحديات المحتملة وضمان الاستقرار الاقتصادي في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتغيرة.
باختصار، موازنة العام 2024 تتطلب استجابة حكيمة وإستراتيجية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، من خلال توجيه الجهود نحو الاستدامة المالية، والاستعداد لمواجهة التحديات المحتملة في المستقبل.

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