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حقيقة النفقات الرأسمالية

12/11/2023 2:44:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








وصفت الحكومة، على لسان وزير المالية الدكتور محمد العسعس، مخصصات النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 بأنها استثنائية والأعلى في تاريخ موازنات المملكة، فقد نمت تلك المخصصات بنسبة 11.8 % عما كانت عليه في العام الحالي، حيث بلغت 1.729 مليار دينار، وهذا يُعد الرقم الأكبر على الإطلاق في خطط مالية الدولة على مدى العقود الماضية.
نظريًا، فإن زيادة المخصصات للنفقات الرأسمالية بهذا الحجم من المفترض أن تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتكون أعلى مما كانت عليه في العام الحالي، لكن ما تم تقديره للعام المقبل
(2.6 %) كان أقل مما تحقق هذا العام (2.7 %).
وهنا يطرح السؤال المشروع: لماذا لم يرتفع النمو الاقتصادي، رغم زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية؟
للإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من تحليل منطقي وعلمي لهيكل النفقات الرأسمالية وأهميتها من حيث تحقيق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.
صحيح أن حجم النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة يبلغ 1.729 مليار دينار، لكن يتضح أن أقل من نصف هذه المخصصات هي لمشاريع مستمرة، بقيمة 843 مليون دينار، أي أنها مشاريع موجودة منذ سنوات في الموازنات، في حين أن النصف الثاني تقريبًا، بقيمة 813 مليون دينار تقريبًا، هو لمشاريع قيد التنفيذ.
أما المشاريع الجديدة فلا تتجاوز قيمتها 73.4 مليون دينار فقط، أي أن 4 % من مشاريع النفقات الرأسمالية هي مشاريع جديدة.
وبالتالي، لا يوجد كم كبير من المشاريع الجديدة في الموازنة بالشكل الحقيقي والفعال الذي يدفع معدلات النمو للأمام، فغالبية المشاريع هي مشاريع مكررة منذ سنوات، وبالتالي تشابهت المشاريع والنتيجة تشابه معدلات النمو المتحققة في السنوات الأخيرة، فالزيادة في النفقات ليس لها أي قيمة اقتصادية مضافة أو نوعية.
إذا دققنا في هيكل وخريطة النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة، سيتضح أنها موزعة بين عدة مجالات، كالتالي: مشاريع رؤية التحديث وتطوير القطاع العام تشكل 348 مليون دينار، وهو ما يعادل 20.2 % من إجمالي النفقات، فمشاريع المحافظات/ اللامركزية تمثل 7.6 % أو ما قيمته 132 مليون دينار، وتنمية وتطوير البلديات تشكل 10.4 % أو 180 مليون دينار، ومشاريع الأمن والسلامة العامة تمثل 16.9 % أو 291 مليون دينار.
أما المشاريع الممولة من القروض تشكل 2.3 % أو 40 مليون دينار، ونفقات المشاريع الممولة من المنح تشكل 3.1 % أو 53 مليون دينار، وباقي المشاريع الرأسمالية تشكل 39.5 % بحجم 685 مليون دينار.
هذا الهيكل يحتاج إلى دراسة تحليلية لطبيعة تلك المشاريع وأهميتها الاقتصادية من حيث القيمة المضافة، لكي يمكن الحكم بدقة على مدى مساهمة تلك المشاريع في النمو الاقتصادي.
الأساس في اختيار مشاريع النفقات الرأسمالية يجب أن تكون القيمة المضافة عالية لها، وهذا أمر حيوي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لذلك يجب أن تكون المشاريع قادرة على توليد فوائد اقتصادية واجتماعية تفوق مجرد استثمار رأس المال، خاصةً في مجالات تعزيز الابتكار والتكنولوجيا ومدى قدرتها على توفير فرص عمل جديدة، تحقيق الاستدامة البيئية، دعم الصناعات الواعدة، تعزيز التصدير، وتقوية القطاعات الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية.
بدون هذه العوامل، تبقى المشاريع دون مردود اقتصادي فعال في النمو، ولا تساهم في تعزيز مأسسة الاقتصاد للفترات المقبلة، وتكون أشبه بالنفقات التشغيلية لا أكثر.

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