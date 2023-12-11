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زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

12/11/2023 2:44:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









في مقال مخيف للصحفي الاسرائيلي روغل الفر في جريدة هارتس الاسرائيلية في 27/11/2023 وفي جريدة الغد الغراء في اليوم التالي قرأنا أن حل الدولتين انتهى في الأعماق التي يدفنون النفايات المشعة فيها، وأن تغيراً جذرياً نحو اليمين صار يهيمن على اسرائيل أي على اليسار أيضاً، وأن حماس تساوي غزة وتساوي كل الفلسطينيين، بمعنى أنه بموجب هذه المعادلة يستحق جميع الفلسطينيين الموت دون تمييز بين الأعمار والجنسين.
ويضيف:“إن الخوف الكارثي في اسرائيل تعزز بهذا الطوفان، أي أن القلق الوجودي، اشتد نتيجة له، وتصاعد باللاسامية التي تغذيه وأصبح مزاجاً وجودياً. كما أدى إلى تعزيز الشعور عند اليهود في اسرائيل بأنهم على حق بالأحقية بالأرض”.
ويدعو اليهود إلى التشبه بالنمطية العربية المتماهية مع الكرامة والقوة والانتصار في الرواية الجديدة بعد الصدمة. ويطالب اليهود في اسرائيل بالتخلي عن رؤية اسرائيل كفيلا في غابة، وأنها يجب أن تتحول إلى غابة، وأن تتصرف حسب قواعد الغابة، بعدما صار اليهود في اسرائيل يخافون من يحيى السنوار أكثر من أي شيء آخر. لقد ولّد الطوفان عندهم الانطباع أن جميع الفلسطينيين يريدون ذبح جميع اليهود، وانه بناء على ذلك يجب على اليهود أن يسبقوهم وأن يذبحوا جميع الفلسطينيين، بما في ذلك تأييد إرهاب المستوطنين للفلسطينيين لهم.
يخرب بيت هؤلاء الصحفيين والسياسيين اليهود الذين يفكرون هكذا، لأنهم لا يتذكرون بل ولا يخطر على بالهم مصدر أو أصل الصراع أو العداء الفلسطيني الاسرائيلي، وهو غزوهم لفلسطين واغتصابهم لها وتشريدهم لشعبها لأكثر من خمسة وسبعين سنة في مخيمات بائسة وتعيسة يرونها بعيونهم يومياً داخل فلسطين وصورتها خارجها، ومع هذا يواصلون البطش فيهم، واغتصاب ما بقي من أرض لهم في وطنهم في فلسطين، الذي فيه هم يعيشون.
يتذكرون السبي البابلي والهولوكست وينسون النكبة والكارثة الفلسطينيين اللتين تسببوا بهما، ويستكثرون على الفلسطينيين تذكرهما على قربهما واستمرارهما.
أحرام على بلابله الدوح حلال لليهود من كل قطر؟
لقد أنساهم التعليم المدرسي والجامعي والاعلامي المؤدلج بالصهيونية واللاسامية والهولوكست التاريخ والحقيقة، وجعلهم عُمياً بكماً صماً عن النكبة والكارثة التي أغرقوا الشعب الفلسطيني فيهما مع أنهما أمامهم. وقد بلغ انكارهما عندهم أن صدمة طوفان الأقصى لم توقظهم من سباتهم العميق، بل زادتهم ضلالاً وجنوناً وإلا لأقدموا على الدخول في مفاوضات تصالح مع الشعب الفلسطيني ينهي الصراع والموت المتبادل ولكن غير المتكافئ، في إطار دولة ديمقراطية واحدة للجميع، فعندئذ يزول قلقهم الوجودي ويعيشون في وئام وسلام. ألم يضع الشباب الفلسطيني الزهور والورود على الدبابات الاسرائيلية في أيام رابين عندما رأوا بصيصاً من النور يبدو في نهاية النفق؟
يبدو أن الفلسطينيين بشر أرقى إنسانياً من اليهود الصهاينة في كل شيء. إنهم يمدون أيديهم إلى السلام العادل، وهم يرفضون، لتجذر الفكر التوراتي والصهيوني في عقولهم فلا يجرأون على النزول عن العلّيقة. إنهم يصرون على العيش في مستوى سبعة نجوم في فلسطين، وعلى إبقاء من عندهم من الفلسطينيين مجرد خدم وعمالة رخيصة مع حرمانهم من العيش بمستوى نجمة واحدة. وعندما يذكرهم واحد/ة بالمفارقة يتهمونه باللاسامية.
أفيقوا أيها الناس المعوقون سياسياً وأخلاقياً قبل فوات الأوان، وإلا فإن الصراع قد لا ينتهي في صالحكم، فقد تم القضاء على الصلبيين بعد مائتي سنة من الصراع مع أنهم أقاموا دولاً وممالكاً واغتصبوا الأرض وفتكوا بالناس أصحابها. لم يظنوا يوماً في حينه انهم سيفقدون كل شيء. كما طُرد العرب المسلمون من الأندلس التي كانوا يحتلونها، بعد ثمانمائة سنة على الرغم من الحرية والعدالة والتقدم التي فتحوا بها البلاد وواصلوها طيلة تلك المدة. أما أنتم فلا تقدمون لشعب فلسطين شيئاً سوى الموت والتدمير والتهجير، فكيف تقنعون أنفسكم بالممكن والمحتمل بالنجاة من هذا المصير؟
هل تعتقدون أن التعصب والكراهية والأبارثيدية والقوة.. كافية لضمان ما أنتم فيه؟! وإلا لظهر بينكم عاقل سياسي واحد مثل ديكليرك في جنوب أفريقيا. وبغيابه تهددون جيلكم الأخير بالنفي ثانية من فلسطين نتيجة الغرور.
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صرّح يعقوب شاريت – ابن موسى شاريت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق – الذي قضى معظم حياته في شين فين وهو الجهاز الخاص المكلف بشكل أساسي لقمع الفلسطينيين في أيلول سنة 2021 لصحيفة هارتس قائلاً:“ولدت إسرائيل في الخطيئة. لقد عملت لبلد مجرم. وأضاف: أنه اصبح بصفة نهائية مناهضاً للصهيونية” (سيلفان سيبيل: جريدة الغد في 26/11/2023)

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