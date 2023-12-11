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رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

12/11/2023 2:44:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








هناك الكثير من المتابعين، يراقبون عن كثب وباستمرار، نتائج استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا تلك التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية، إذ أظهر آخر استطلاع لصحيفة ((وول ستريت جورنال))، أجرته في التاسع من الشهر الحالي، تفوق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأربع نقاط، على الرئيس الحالي جو بادين.
بداية، ولكي يكون القارئ على دراية وعلم، فإن الولايات المتحدة الأميركية تحكمها مؤسسات وإدارات بعينها، من خلال ما بات يُطلق عليه ((الدولة العميقة))، بعيدًا عن شخص الرئيس أو عقيدته أو اتجاهاته أو برنامجه الانتخابي.. فعلى سبيل المثال، فإن الاستطلاع الأخير لم يتطرق أبدًا إلى السياسة الخارجية، لكلا المرشحين (ترامب، بايدن)، واقتصر فقط على نواح اقتصادية وأُخرى مجتمعية.
أستغرب من أولئك الذين يتابعون الاستطلاعات الأميركية أو حتى الانتخابات الرئاسية هناك، فالرئيس لا يحكم ولا يُقرر بما يمليه عليه برنامجه الانتخابي، أو حتى ضميره، وإن كان الأخير غير موجود في قاموس من يحكمون الولايات المتحدة، فالقضايا المفصلية يبت فيها إدارات ومؤسسات، في غاية الأهمية، تكون خلف الكواليس، بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.
وما يؤكد صحة هذا القول، أن استطلاع ((وول ستريت جورنال))، لم يتطرق أبدًا إلى سياسة الرئيس بايدين الخارجية، على الرغم من أنها متواطئة على أكثر من جهة، في دعم ومُساندة ومُساعدة الصهاينة، الذين يرتكبون مجازر جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة.. إلى جانب الصفقة العسكرية الأخيرة، والتي تضمنت 14 ألف طلقة دبابة عيار 120 ميلليمترًا، ومعدات ذات صلة بقيمة 106.5 مليون دولار إلى الكيان الصهيوني، حيث اكتفت وزارة الخارجية الأميركية ببعث إخطار بسيط إلى ((الكونغرس))، تُخبرها بذلك.
وللعلم، فإن تلك الصفقة تمت وسط رفض الجمهوريين طلبًا لإدارة بايدن بإقرار مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل، وكذلك وسط انقسام في صفوف الديمقراطيين بشأن استخدام أسلحة أميركية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وبحجة الأمن القومي الأميركي، فإن اليهودي وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يُصرح وبأعلى صوته بأن مُصمم على الطلب من ((الكونغرس)) بالمضي قدمًا لتنفيذ الصفقة الكبرى، والتي تتضمن 45 ألف قذيفة لدبابات ((ميركافا)) الإسرائيلية، بقيمة تصل لنحو 500 مليون دولار.. وهذا يؤكد من جديد أن الصفقة ماضية في طريقها إلى التنيفذ، أوافق أم لم يوافق ((الكونغرس)).
فلا يغترن أحد، أو يتغنى، بأن لدى الولايات المتحدة، مؤسسات ديمقراطية يتم الرضوخ لقراراتها، وتمتلك القوة الكافية لتنفيذها.. ذلك كذب وافتراء، ولذر الرماد في العيون، وفي حال وجدت فهي عبارة عن ((صورية))، بلا أي معنى أو قوة.. وللأمانة الموضوعية فقد تمتلك بعض القرارات قوة عندما تخص قضية مجتمعية محلية، لا تتعدى قطاعات الصحة والتعليم والنقل!.
ليس هناك أي داع، لعقد آمال وأمنيات على فوز ترامب على بايدن، أو العكس، أو حتى شخص ثالث، فهؤلاء الرؤساء جميعًا، بلا استثناء، لا يستطيعون فرض قرارهم، أو على الأقل وجهة نظرهم، إلا بعد مرورها على تلك الإدارات التي تتبع ((الدولة العميقة))، وفي حال مرورها، فإنه حتمًا سيتم تعطيلها، بشتى الوسائل، في حالت كانت ضد أهداف أو مخططات هذه الإدارات.. ولنا في اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي، بـ22 تشرين الثاني 1963، أكبر دليل على ذلك.
فتلك الإدارات مسؤولة تمامًا عن شن الحروب، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات أو هندستها بمعنى أصح، وكذلك اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على الأمن القومي الأميركي، لا تقيم وزنًا ولا تُلقي بالًا لمؤسسات ديمقراطية على غرار ((الكونغرس)).. ويصل الأمر بتلك الإدارات إلى إحداث الفتن والأزمات، في مناطق ودول، بحجة أنها ((مصلحة أميركية))، ناهيك طبعًا عن دعم دول وتقويتها على حساب أُخرى.

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