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العمل الإسلامي- إربد يثمن مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا في نصرة غزة

12/11/2023 2:42:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمن حزب جبهة العمل الاسلامي - فرع محافظة اربد مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا في نصرة غزة وتقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد العدوان والاحتلال الصهيوني ودعم حقوقه في اقامة دولته على ارضه وترابه.
وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بالمواقف التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني تجاه فلسطين وشعبها، إذ رفع جلالته الشعار "فلسطين بوصلتنا والقدس تاجها"، مشيدين بمواقف وعمل مؤسسات الدولة كافة غير المنقطع لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة، وفتح ممرات آمنة وإدخال المساعدات الإنسانيةِ الفورية للقطاع.
جاء ذلك خلال زيارة لرؤساء فروع حزب جبهة العمل الاسلامي في المحافظة بحضور عدد من قيادات الحزب التقوا خلالها محافظ اربد رضوان العتوم.
واكدوا ان الموقف الأردني على كافة المستويات كان متقدما ومبادرا وشجاعا وصلبا في نصرة الشعب الفلسطيني على كامل الأرض الفلسطينية وفي قطاع غزة خصوصا.
واشاروا الى ان الخطاب الرسمي الأردني تماهى كليا مع الخطاب الشعبي في ايصال صوت الأردن المعبر عن ضمير الآمة وتداعيات عدوان قوات الاحتلال الصهيوني على قطع غزة والمخاطر المحتملة على المنطقة والعالم.
ولفتوا ان مواقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا ارتبط بالأفعال والإجراءات والدبلوماسية المكثفة والخطاب المستنير الذي تحدثت به امام العالم بإيصال صوت الحقيقة مدللين على ذلك بجهود وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة والحثيثة وولي العهد الأمير الحسين والحكومة والدبلوماسية النشطة التي قادها وزير الخارجية وشؤون المغتربين وخطابه المبنى على الحقائق والثوابت.
وفي هذا السياق شددوا على موقف الأردن الثابت التي اعلن عنه جلالة الملك والحكومة ويؤكد عليه الشارع الأردني بان عملية تهجير تعد بمثابة اعالن حرب.
واكدوا ان القضية الفلسطينية ونصرة غزة ليست شأنا فلسطينيا وانما هي اولوية ومصلحة اردنية كما هي عربية وإسلامية ودولية.
كما اكدوا ان الأردن وكما هو دائما ثابت على الحق ولن يتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على ارضه وترابه مشددين على ان ال مساس بحق العودة والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وان اية عملية تهجير مرفوضه اردنيا وفلسطينيا.
واشادوا بجهود محافظ اربد والحكام الإداريين والأجهزة الأمنية في توفير الأجواء المناسبة لفعاليات والحراكات التي تشهدها كافة الوية محافظة اربد منذ عملية طوفان الأقصى.
بدوره شكر المحافظ العتوم الحركة الاسلامية في محافظة اربد التي وصفها بالراشدة والمنتمية للوطن واولوياته على هذه الزيارة مؤكدا اهمية تماسك الجبهة الوطنية لنكون جميعا في خندق الوطن من اجل فلسطين ونصرتها.
واشار الى ان حق التعبير السلمي مكفول للجميع وان الأجهزة الحكومية والأمنية تعمل على توفير كل الأجواء والظروف المواتية للتعبير والحراك السلمي الداعم للشعب الفلسطيني والمنتصر لغزة والمتضامن مع اهلها.

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