Tuesday, 12 December 2023 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القطاع الخاص بمادبا ينفذ إضرابا شاملا تضامنا مع غزة

12/11/2023 2:42:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- نفذ القطاع التجاري في محافظة مادبا اليوم الاثنين إضراباً شاملاً للضغط على الحكومات في العالم وإجبارها على التحرك الفوري وبشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديداً بحق الفيتو الأميركي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وأغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة، حيث جاءت هذه المشاركة تفاعلاً من العديد من القطاعات الخاصة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وهو يواجه أشرس حرب عرفتها البشرية .

واستجابت كافة القطاعات الخاصة في مادبا لتنفيذ إضراب شامل، ضمن حملة أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza#"، للتضامن مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية عليها.

واعتبر القطاع التجاري أن هذا الإضراب تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والمدن الفلسطينية وتعبيراً عن موقفهم الرافض للحرب الوحشية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الإضراب يسهم في جعل الجميع متأثرين بشكل مباشر من العدوان على غزة، معتبرين أن الحرب سببت دماراً شاملاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

MENAFN11122023000072011014ID1107573913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث