القطاع الخاص بمادبا ينفذ إضرابا شاملا تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
مادبا-
نفذ القطاع التجاري
في محافظة مادبا اليوم الاثنين إضراباً شاملاً للضغط على الحكومات في العالم
وإجبارها على التحرك الفوري وبشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديداً بحق
الفيتو الأميركي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأغلقت أعداد كبيرة من
المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة، حيث
جاءت هذه المشاركة تفاعلاً من العديد من القطاعات الخاصة للوقوف إلى جانب الشعب
الفلسطيني وهو يواجه أشرس حرب عرفتها البشرية .
واستجابت كافة القطاعات
الخاصة في مادبا لتنفيذ إضراب شامل، ضمن حملة أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم
على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza#"، للتضامن مع قطاع غزة، والضغط على الحكومات
من أجل التحرك لوقف الحرب الإسرائيلية عليها.
واعتبر القطاع التجاري
أن هذا الإضراب تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والمدن الفلسطينية
وتعبيراً عن موقفهم الرافض للحرب الوحشية التي يشنها الجيش الإسرائيلي، مشيرين إلى
أن الإضراب يسهم في جعل الجميع متأثرين بشكل مباشر من العدوان على غزة، معتبرين أن
الحرب سببت دماراً شاملاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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