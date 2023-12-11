الزرقاء: المحال التجارية تغلق أبوابها تضامنآ مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمرو الحموي
أغلقت المحال التجارية في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، أبوابها استجابة للدعوة العالمية لإضراب شامل حول العالم، دعماً لقطاع غزة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي.
وشهدت المحافظة استجابة كبيرة والتزاما ملحوظين من أغلب المحال التجارية، فيما بقيت بعض القطاعات مثل المخابز والصيدليات ومحطات الوقود تواصل عملها.
وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم "إضراب من أجل غزة" أو strikeforgaz" ردا على الفيتو الأميركي والذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لاستمرار جرائمه.
MENAFN11122023000072011014ID1107573912
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.