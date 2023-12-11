الزرقاء: المحال التجارية تغلق أبوابها تضامنآ مع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) عمرو الحموي

أغلقت المحال التجارية في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، أبوابها استجابة للدعوة العالمية لإضراب شامل حول العالم، دعماً لقطاع غزة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي.











وشهدت المحافظة استجابة كبيرة والتزاما ملحوظين من أغلب المحال التجارية، فيما بقيت بعض القطاعات مثل المخابز والصيدليات ومحطات الوقود تواصل عملها.









وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.









وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم "إضراب من أجل غزة" أو strikeforgaz" ردا على الفيتو الأميركي والذي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال لاستمرار جرائمه.