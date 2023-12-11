تاريخية للدانة

(MENAFN
- Al Watan) كتب الخليج التاريخ ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه في العهد الجديد وبمسماه الجديد، مكررا إنجازا سجله باسم ((النسور)) في موسم 1969، عندما كان موجودا في تلك النسخة بما يشبه نصف النهائي مع الشباب والأهلي في تلك النسخة، ليعود إلى دور الأربعة بعد غياب 55 عاما، بعد تغلبه على مضيفه أبها 2 /1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في افتتاح مواجهات ربع نهائي المسابقة الأغلى.
سجل للدانة فابيو مارتينز ((30)) وخالد ناري ((83))، ولزعيم الجنوب كارل إكامبي ((61)).
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