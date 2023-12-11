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تاريخية للدانة

12/11/2023 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كتب الخليج التاريخ ببلوغه نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه في العهد الجديد وبمسماه الجديد، مكررا إنجازا سجله باسم ((النسور)) في موسم 1969، عندما كان موجودا في تلك النسخة بما يشبه نصف النهائي مع الشباب والأهلي في تلك النسخة، ليعود إلى دور الأربعة بعد غياب 55 عاما، بعد تغلبه على مضيفه أبها 2 /1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في افتتاح مواجهات ربع نهائي المسابقة الأغلى.
سجل للدانة فابيو مارتينز ((30)) وخالد ناري ((83))، ولزعيم الجنوب كارل إكامبي ((61)).

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