الزعيم طاغي
التاريخ
12/11/2023 2:37:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي، وحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على ضيفه التعاون 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية،سجل للزعيم ميشيل ديلجادو ((45 +2))، والكسندر ميتروفيتش((51))، ومالكوم فليب ((84)).
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