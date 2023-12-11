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الزعيم طاغي

12/11/2023 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال رحلة دفاعه عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي، وحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على ضيفه التعاون 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية،سجل للزعيم ميشيل ديلجادو ((45 +2))، والكسندر ميتروفيتش((51))، ومالكوم فليب ((84)).

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