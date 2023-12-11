إسباني يقود أخضر السيدات

(MENAFN
- Al Watan) وقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مع المدرب الإسباني، لويس كورتيس، لقيادة المنتخب السعودي الأول للسيدات بعقد يمتد حتى 2027.
ويمتلك كورتيس سجلًا تدريبيًا حافلًا بالإنجازات، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الأوكراني الأول للسيدات، كما قاد قبل ذلك برشلونة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2021، وتمكن أيضًا من تحقيق لقب كأس ملكة إسبانيا في نفس الموسم، وقاد برشلونة في موسم 2020 لتحقيق كافة البطولات المحلية، وهي الدوري الإسباني للسيدات، وكأس ملكة إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس كاتالونيا، وسيقود الإسباني أخضر السيدات بداية من معسكر شهر يناير المقبل.
ويمتلك الإسباني، لويس كورتيس، العديد من الجوائز على مدار سنواته التدريبية، أبرزها جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل مدرب عام 2021، كما تم ترشيحه لجائزة الاتحاد الدولي لأفضل مدرب في فئة كرة قدم السيدات من نفس العام.
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