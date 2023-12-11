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إسباني يقود أخضر السيدات

12/11/2023 2:37:42 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مع المدرب الإسباني، لويس كورتيس، لقيادة المنتخب السعودي الأول للسيدات بعقد يمتد حتى 2027.
ويمتلك كورتيس سجلًا تدريبيًا حافلًا بالإنجازات، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الأوكراني الأول للسيدات، كما قاد قبل ذلك برشلونة لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2021، وتمكن أيضًا من تحقيق لقب كأس ملكة إسبانيا في نفس الموسم، وقاد برشلونة في موسم 2020 لتحقيق كافة البطولات المحلية، وهي الدوري الإسباني للسيدات، وكأس ملكة إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس كاتالونيا، وسيقود الإسباني أخضر السيدات بداية من معسكر شهر يناير المقبل.
ويمتلك الإسباني، لويس كورتيس، العديد من الجوائز على مدار سنواته التدريبية، أبرزها جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل مدرب عام 2021، كما تم ترشيحه لجائزة الاتحاد الدولي لأفضل مدرب في فئة كرة قدم السيدات من نفس العام.

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