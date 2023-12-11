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دراسة.. السكن في المروج الخضراء يطيل العمر

12/11/2023 2:37:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف بحث جديد نُشر على موقع "ساينس أليرت" بأن العيش في بيئة ذات طبيعة ومساحات خضراء شاسعة لها تأثير مباشر على الصحة العقلية والأنظمة المناعية للجسم، لدرجة أن بعض الأطباء يصفون الطبيعة حرفيًا كعلاج.
ووجد البحث أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق محاطة بالطبيعة أقرب إلى أن تكون أعمارهم البيولوجية أصغر.
يقول عالم البيئة الاجتماعية من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، آرون هيب، : "كانت هذه الدراسة محاولة لقياس التأثيرات المفيدة للمساحات الخضراء على المستوى الخلوي، ومدى قدرة المساحات الخضراء على المساعدة في تعويض الأضرار البيئية".
وعند فحص 7827 شخصًا وبيئاتهم المنزلية، وجد الباحثون أن أولئك الذين يعيشون في مناطق مليئة بمزيد من المتنزهات والحدائق والأشجار وغيرها من النباتات لديهم تيلوميرات (منطقة في تسلسل الحمض النووي مرتبطة بطول العمر) أطول.
وأضاف هيب: "كان هذا صحيحا بغض النظر عن العرق أو الوضع الاقتصادي، سواء كانوا يشربون أو يدخنون".
و من المعروف أن المساحات الخضراء تخفف من الضغوط بعدة طرق، تساعد النباتات على حمايتنا وعزلنا عن البيئة، مما يجعل محيطنا أكثر برودة بعدة درجات أثناء موجات الحر، وأنها تقلل من تلوث الهواء والضوضاء، كذلك تشجع المساحات الخضراء النشاط البدني والتفاعلات الاجتماعية وترتبط بانخفاض خطر الجريمة.
توصي الدراسة بأنه حتى لو كان الحي يفتقر إلى المساحات الخضراء، يمكننا جميعًا إيجاد طرق لمحاولة إعادة الاتصال بالطبيعة، حتى لو كان ذلك مجرد ملاحظة الحشرات حول المنزل، أو عن طريق إنشاء حديقة على الشرفة.

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