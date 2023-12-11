مناقشة اضطرابات وأمراض نادرة للأطفال بجدة

(MENAFN
- Al Watan) تعتزم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع جدة تنظيم المؤتمر العلمي والطبي الثاني الذي سينعقد بقاعة السلطان في فندق انتركونتننتال لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 18-20 يناير 2024، بالتعاون مع المجموعة الخليجية لدراسة داء السكري والمجموعة السعودية لأطباء الغدد الصماء للأطفال وينظمه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية تحت عنوان: ((مستجدات الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال)).
وأكد رئيس المؤتمر استشاري غدد صماء وسكري الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم أن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية والطبية العالمية في الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال من خلال الجلسات العلمية والمحاضرات التي ستقدمها نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والمتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في تطبيب وعلاج مثل هذه الأمراض أمام السادة والسيدات الحاضرين في المؤتمر من أطباء الأطفال وأطباء الأسرة والأعصاب والتمريض وغيرهم من الممارسين الصحيين، مما سيسهم بالتأكيد في إثراء مداركهم العلمية والعملية وينعكس بالتالي على تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع مدن ومناطق المملكة.
من جانبه دعا نائب رئيس المؤتمر استشاري طب الأسرة والمشرف العام على فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بجدة الدكتور سامي عيد جميع أطباء الأسرة والرعاية الصحية وأطباء العموم وأطباء الأطفال وغيرهم من الأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين والتمريض إلى اغتنام هذه الفرصة العلمية والطبية بالمسارعة في التسجيل لحضور الجلسات والمناقشات العلمية التي ستنعقد على مدار الثلاثة أيام والاستفادة من الأطروحات والمستجدات التي سيتطرق إليها المؤتمر لأول مرة، وأوضح أن الجمعية واللجنة العلمية والمنظمة للمؤتمر حرصا على اختيار أيام نهاية الأسبوع لإقامة المؤتمر من أجل منح الفرصة للجميع للتسجيل والحضور دون أن يؤثر حضورهم للمؤتمر على التزاماتهم الرسمية في الدراسة أو في الدوام الحكومي أو الخاص، وقال الدكتور عيد إن اللجنة المنظمة خصصت الرابط الإلكتروني التالي لضمان سهولة التسجيل للجميع: .
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