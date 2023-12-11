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مناقشة اضطرابات وأمراض نادرة للأطفال بجدة

12/11/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع جدة تنظيم المؤتمر العلمي والطبي الثاني الذي سينعقد بقاعة السلطان في فندق انتركونتننتال لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 18-20 يناير 2024، بالتعاون مع المجموعة الخليجية لدراسة داء السكري والمجموعة السعودية لأطباء الغدد الصماء للأطفال وينظمه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية تحت عنوان: ((مستجدات الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال)).
وأكد رئيس المؤتمر استشاري غدد صماء وسكري الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم أن المؤتمر في نسخته الثانية يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية والطبية العالمية في الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال من خلال الجلسات العلمية والمحاضرات التي ستقدمها نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والمتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في تطبيب وعلاج مثل هذه الأمراض أمام السادة والسيدات الحاضرين في المؤتمر من أطباء الأطفال وأطباء الأسرة والأعصاب والتمريض وغيرهم من الممارسين الصحيين، مما سيسهم بالتأكيد في إثراء مداركهم العلمية والعملية وينعكس بالتالي على تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع مدن ومناطق المملكة.
من جانبه دعا نائب رئيس المؤتمر استشاري طب الأسرة والمشرف العام على فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بجدة الدكتور سامي عيد جميع أطباء الأسرة والرعاية الصحية وأطباء العموم وأطباء الأطفال وغيرهم من الأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين والتمريض إلى اغتنام هذه الفرصة العلمية والطبية بالمسارعة في التسجيل لحضور الجلسات والمناقشات العلمية التي ستنعقد على مدار الثلاثة أيام والاستفادة من الأطروحات والمستجدات التي سيتطرق إليها المؤتمر لأول مرة، وأوضح أن الجمعية واللجنة العلمية والمنظمة للمؤتمر حرصا على اختيار أيام نهاية الأسبوع لإقامة المؤتمر من أجل منح الفرصة للجميع للتسجيل والحضور دون أن يؤثر حضورهم للمؤتمر على التزاماتهم الرسمية في الدراسة أو في الدوام الحكومي أو الخاص، وقال الدكتور عيد إن اللجنة المنظمة خصصت الرابط الإلكتروني التالي لضمان سهولة التسجيل للجميع: .

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