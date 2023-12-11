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بلد الفن في جدة التاريخية

12/11/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تدشن جدة التاريخية فعاليات برنامج ((بلد الفن))، الذي سينتهي في مارس القادم، تحت شعار ((العودة إلى الإمام، وتهدف من خلاله إلى إحياء الأهمية التاريخية، وذلك بتنظيم من مؤسسة أثر الأهلية، وبمشاركة كل من المعهد الملكي للفنون التقليدية وزاوية 97 وصوت البلد وشركاء البلد من مؤسسات وشركات ومحلات تجارية، وذلك في إطار التعاون بينها، لتعزيز الاقتصاد المحلي للبلد، وجعله واجهة سياحية وثقافية واقتصادية.
كما يهدف ((بلد الفن)) من خلال اللغة العالمية للفن إلى تعزيز المشهد الثقافي للمملكة، وتقديم تجارب حسية فريدة، وزيادة الوعي، وحث الزوار على زيارة جدة التاريخية من خلال تقديم مختلف أشكال الفنون، إذا سيقدم ((بلد الفن)) أربعة معارض فنية وبرامج موسيقية وعروضا مسرحية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المحلية والزيارات المدرسية، لإثراء الطلبة بالمحتوى الفني.
وأكد المشرف العام على البرنامج، عبدالعزيز إبراهيم، أن هذا التدشين يهدف إلى تعزيز التفاعل الثقافي في جدة التاريخية، ويجعل من المنطقة وجهة ثقافية وبيتا إبداعيا كبيرا، لتكون مركزا جاذبا للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصدا لرواد الأعمال.

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