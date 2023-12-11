بلد الفن في جدة التاريخية

(MENAFN
- Al Watan) تدشن جدة التاريخية فعاليات برنامج ((بلد الفن))، الذي سينتهي في مارس القادم، تحت شعار ((العودة إلى الإمام، وتهدف من خلاله إلى إحياء الأهمية التاريخية، وذلك بتنظيم من مؤسسة أثر الأهلية، وبمشاركة كل من المعهد الملكي للفنون التقليدية وزاوية 97 وصوت البلد وشركاء البلد من مؤسسات وشركات ومحلات تجارية، وذلك في إطار التعاون بينها، لتعزيز الاقتصاد المحلي للبلد، وجعله واجهة سياحية وثقافية واقتصادية.
كما يهدف ((بلد الفن)) من خلال اللغة العالمية للفن إلى تعزيز المشهد الثقافي للمملكة، وتقديم تجارب حسية فريدة، وزيادة الوعي، وحث الزوار على زيارة جدة التاريخية من خلال تقديم مختلف أشكال الفنون، إذا سيقدم ((بلد الفن)) أربعة معارض فنية وبرامج موسيقية وعروضا مسرحية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المحلية والزيارات المدرسية، لإثراء الطلبة بالمحتوى الفني.
وأكد المشرف العام على البرنامج، عبدالعزيز إبراهيم، أن هذا التدشين يهدف إلى تعزيز التفاعل الثقافي في جدة التاريخية، ويجعل من المنطقة وجهة ثقافية وبيتا إبداعيا كبيرا، لتكون مركزا جاذبا للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصدا لرواد الأعمال.
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