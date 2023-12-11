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تمساح أبيض في متنزه أمريكي

12/11/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن متنزه ((جاتور لاند)) في مدينة أورلاندو الأمريكية، في بيان صحفي، ولادة تمساح أبيض نادر ولطيف للغاية، الخميس.
وأوضح المتنزه أنه أول تمساح أبيض يولد في رعاية إنسان، ويعتبر واحدا من بين ثمانية في العالم.
وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ((جاتور لاند)): ((للمرة الأولى منذ اكتشاف عش التماسيح اللوسية في مستنقعات لويزيانا، قبل 36 عاما، نسجل ولادة أول تمساح أبيض على الإطلاق من تلك التماسيح الأصلية)).
المولود الجديد أنثى تزن 96 غراما، ويبلغ طولها 49 سنتيمترا، وهي تشبه سحلية بقدر ما تشبه تمساحا.
وعلى الرغم من أن التمساح الصغير الأبيض نادر جدا، فإن أعداد التماسيح الأمريكية بشكل عام في حالة جيدة للغاية.
وبعد أن كانت مهددة بالانقراض، أصبح عددها يبلغ اليوم نحو 5 ملايين، مع وجود أكبر عدد منها في ولايتي فلوريدا ولويزيانا الأمريكيتين.

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