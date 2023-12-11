تمساح أبيض في متنزه أمريكي

(MENAFN
- Al Watan) أعلن متنزه ((جاتور لاند)) في مدينة أورلاندو الأمريكية، في بيان صحفي، ولادة تمساح أبيض نادر ولطيف للغاية، الخميس.
وأوضح المتنزه أنه أول تمساح أبيض يولد في رعاية إنسان، ويعتبر واحدا من بين ثمانية في العالم.
وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ((جاتور لاند)): ((للمرة الأولى منذ اكتشاف عش التماسيح اللوسية في مستنقعات لويزيانا، قبل 36 عاما، نسجل ولادة أول تمساح أبيض على الإطلاق من تلك التماسيح الأصلية)).
المولود الجديد أنثى تزن 96 غراما، ويبلغ طولها 49 سنتيمترا، وهي تشبه سحلية بقدر ما تشبه تمساحا.
وعلى الرغم من أن التمساح الصغير الأبيض نادر جدا، فإن أعداد التماسيح الأمريكية بشكل عام في حالة جيدة للغاية.
وبعد أن كانت مهددة بالانقراض، أصبح عددها يبلغ اليوم نحو 5 ملايين، مع وجود أكبر عدد منها في ولايتي فلوريدا ولويزيانا الأمريكيتين.
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