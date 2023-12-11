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التحضير يخفف فوبيا التحدث أمام الجمهور

12/11/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح خبير تنمية الذات عادل عبدالرحمن أن 71% من الناس يخافون من التحدث أمام الجمهور، بينما هناك خطوات بسيطة تمكنهم من التخلص من هذا الخوف (الفوبيا)، موضحا أن التحضير الجيد لهذا الموقف يجنب الشخص الوقوع في أي نوع من الرهاب، فيمكن أن يتحدث مع نفسه أمام المرآة وكأنه يتحدث في محاضرة أو مؤتمر.
كذلك يمكن للشخص أن يتوقع الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه مسبقا ويفكر في الردود عليها أي تجهيز إجاباته.
التدرب على اللقاء
يمكن للشخص أن يمارس هذا اللقاء أمام أقاربه أو زملائه وهذا التمثيل سيمنحه الثقة في نفسه.
كما أن التنظيم الجيد للمعلومات والصور ومقاطع الفيديو إن وجدت تقلل من القلق أو التوتر، على أن يتأكد من كل هذه الأدوات قبل البدء في اللقاء.
أيضا يجب على الشخص أن يقلل من توقع الأسوأ ويخفف من حدة الخوف وحتى لو أخطأ أو خرج عن الموضوع يمكنه العودة إليه سريعا، وتحديد نتائج محتملة وبديلة تدعم كل مخاوفه أو احتمالية وقوع النتائج التي يخشاها.
وعليه أن يتخيل النجاح في عرضه التقديمي أمام الجمهور ويملأ عقله بالأفكار الإيجابية ويبعد السلبية، ليقلص أي شعور بالقلق.
أهمية التنفس
يشدد عبدالرحمن على أهمية التنفس العميق لأنه يمنح الهدوء قبل الصعود على المسرح أو المنصة.
ويضيف أن المهم التركيز على المعلومات التي سيقدمها لأن الناس تركز على المعلومة ولن تركز على الشخص الذي يلقي المعلومة، علما أن التوتر لن يستمر طويلا فسرعان ما يختفي وهو أمر مؤقت. كذلك لا بد أن يشجع الشخص نفسه ويقر بنجاحه وليس من المهم أن يكون العرض مثاليا أو نموذجيا ولا يفكر في انتقاد الجمهور لأنه في الغالب لن يفعل الجمهور هذا الأمر.
ويقول إن العلاج السلوكي المعرفي هو نهج يستند على المهارات، ويمكن أن يكون أحد العلاجات الناجحة في تقليل الخوف من التحدث أمام الجمهور.

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